On a beau être franchouillard au possible, ne penser qu’à l’Équipe de France matin, midi et soir depuis dix jours, on ne va pas tortiller du derche pour matcher droit : ce huitième de finale entre l’Espagne et la Lituanie EST la plus grosse affiche de la journée. deux équipes qui n’étaient pas censées se rencontrer si tôt dans la compétition, mais le Groupe de la mort et un début brouillon des Lituaniens en ont décidé autrement. Envoyez la preview !

On ne pouvait presque pas rêver mieux pour une première journée de huitièmes de finale. On commence avec une entrée très française et on termine par un choc immense du basket européen, entre deux équipes que l’on a davantage l’habitude de voir se bastonner pour le podium, avouez que notre samedi a de la gueule. Pourquoi une telle affiche… si tôt ? Demandez donc aux Lituaniens, tiens, voilà ce que ça fait de commencer un Euro par trois défaites, c’est plus un retard à l’allumage là c’est carrément la 205 qui a calé sur la ligne de départ. Défaite face à la Slovénie, la France et l’Allemagne, pas honteux non plus mais pas ce qu’on attend d’un contender pour le titre, c’est comme ça qu’ils étaient annoncés on n’invente rien, et au final voici donc les Lituaniens dans l’obligation de se fader un très très très gros morceau de la scène continental pour continuer à rêver d’une médaille.

Mais dans cette histoire, n’oublions pas que les Espagnols se retrouvent un peu dans la peau du dindon de la farce, eux qui ont plutôt bien géré leur phase de poule malgré une défaite un peu inexplicable face à la Belgique. Cette année le groupe espagnol n’est en rien l’épouvantail que l’on a pu connaitre depuis… quinze ans environ, mais la formation maison et le talent inné des Ibères pour ce jeu continue d’en faire un poil à gratter quoiqu’il arrive. Les frangins Hernangomez gèrent une belle partie du leadership, Rudy Fernandez place quelques doigts dans les yeux et quelques flèches du parking quand il peut, Usman Garuba progresse de jour en jour et Lorenzo Brown est à son aise à la mène, bien assez pour faire de cette Roja l’un des favoris de cet Euro. Un défi que les tours jumelles Sabonis et Valanciunas devront relever, un match dans lequel le gamin Jokubaitis aura fort à faire face à des adversaires qu’il connait très bien, un match dans lequel les snipers Grigonis ou Kusminskas devront si possible prendre feu pour espérer mettre à terre l’ennemi rouge et jaune.

Les rosters

Espagne : Dario Brizuela, Lorenzo Brown, Alberto Diaz, Jaime Fernandez, Rudy Fernandez, Usman Garuba, Juancho Hernangomez, Willy Hernangomez, Xabi Lopez-Arostegui, Joel Parra, Jaime Pradilla, Sebas Saiz

Lituanie : Ignas Brazdeikis, Arnas Butkevicius, Martynas Echodas, Rokas Giedraitis, Marius Grigonis, Rokas Jokubaitis, Mindaugas Kuzminskas, Lukas Lekavicius, Domantas Sabonis, Jonas Valanciunas, Kristupas Zemaitis, Eigirdas Zukauskas

Le parcours des deux équipes

Espagne – Bulgarie : 114-87

– Bulgarie : 114-87 Espagne – Géorgie : 90-64

– Géorgie : 90-64 Espagne – Belgique : 73-83

: 73-83 Espagne – Montenegro : 82-65

– Montenegro : 82-65 Espagne – Turquie : 72-69

Lituanie – Slovénie : 85-92

: 85-92 Lituanie – France : 73-77

: 73-77 Lituanie – Allemagne : 107-109

: 107-109 Lituanie – Hongrie : 87-64

– Hongrie : 87-64 Lituanie – Bosnie : 87-70

Plus de Gasol, pas de Rubio ni de Llull, mais ces Espagnols continuent d’emmerder tout le monde. Est-ce qu’on sera maquillé en vert, jaune et rouge ce soir ? C’est très probable. Est-ce qu’on s’empêchera d’applaudir la Roja en cas de nouvelle grosse performance ? Sûrement pas. L’immense choc de ces huitièmes de finale c’est ce soir, à 20h45 à Berlin, et ça s’annonce TRES chaud.

Et pour suivre ce match on vous rappelle que vous devrez vous connecter à… on ne sait pas trop, peut-être YouTube, peut-être Dailymotion ou le blog de Skyrock. Bref, on va se démerder, c’est pas NON PLUS un match très important hein.