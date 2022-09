EuroBasket 2022 – preview Allemagne – Montenegro : la Mannschaft veut zoom zoom zang dans la Mercedes-Benz Arena

Troisième huitième de finale prévu aujourd’hui à Berlin, et des locaux qui tenteront de mettre le feu à la ville en continuant leur parcours quasi immaculé dans cet Euro. La tâche sera ardue mais les Allemands ont tout de même hérité d’un adversaire très à leur portée avec le Montenegro, à leur portée mais tout de même solide troisième du Groupe A derrière l’Espagne et la Turquie. Et très franchement, on pourrait avoir un VRAI match de basket à 18h, sur Canal Plus pour les abonnés.

La Mercedes-Benz Arena de Berlin sera pleine à craquer ce samedi à 18h, et laissez-nous vous dire que ce ne seront pas des Australiens en tribune. Un peuple hurlant à l’unisson son amour pour son équipe qui, de surcroit, réalise jusque-là un Euro tout à fait intéressant. Test grandeur nature donc pour cette équipe allemande, largement à sa portée mais attention, car l’adversaire du jour a montré lors de la phase de groupe qu’elle ne devait sa place ici à personne. Bojan Dubljevic enchaine les doubles-doubljevics et Kendrick Perry est diabolique à la manette, Marko Simonovic a débuté tambour battant et reste une menace solide à l’intérieur et le Montenegor dans son ensemble possède une force de frappe qu’il faudra éviter de négliger cet après-midi. Pour cela ? Diantre, ces Allemands ont de sacrés arguments à faire valoir. On pense évidemment au duo de leaders NBA Dennis Schroder / Franz Wagner, au four, au moulin et aux cartons depuis dix jours, mais également à une floppée de role players qui participent chacun à leur tour voire tous ensemble à faire de l’Allemagne une équipe très solide sur cet Euro. Niels Giffey, Andreas Obst et le Kyrie teuton Maodo Lo notamment, alors que dessous les vigiles Theis, Voigtmann et Thiemann ne sont pas venus en sélection pour surveiller la cuisson de la choucroute. Ça court vite, ça court sans arrêt et ça tombe de partout, et tous ces cocos recevront donc, une fois de plus, l’appui d’un public grandement acquis à sa cause, ça peut aider à ce qu’il parait.

Les rosters

Allemagne : Niels Giffey, Justus Hollatz, Maodo Lo, Andreas Obst, Dennis Schroder, Christian Sengfelder, Daniel Theis, Johannes Thiemann, Johannes Voigtmann, Franz Wagner, Nick Weiler-Babb, Jonas Wohlfarth-Bottermann

Montenegro : Igor Drobnjak, Bojan Dubljevic, Aleksa Ilic, Vladimir Mihailovic, Zoran Nikolic, Nikola Pavlicevic, Kendrick Perry, Petar Popovic, Dino Radoncic, Nemanja Radovic, Marko Simonovic, Zoran Vucelljic

Le parcours des deux équipes

Allemagne – France : 76-63

– France : 76-63 Allemagne – Bosnie : 92-82

– Bosnie : 92-82 Allemagne – Lituanie : 109-107

– Lituanie : 109-107 Allemagne – Slovénie : 80-88

: 80-88 Allemagne – Hongrie : 106-71

Montenegro – Turquie : 68-72

: 68-72 Montenegro – Belgique : 76-70

– Belgique : 76-70 Montenegro – Bulgarie : 91-81

– Bulgarie : 91-81 Montenegro – Espagne : 65-82

: 65-82 Montenegro – Géorgie : 81-73

18h pour ce troisième match de la journée, et un vainqueur qui aura de grandes chances de foncer direction la Grèce en quarts de finale. Toujours à Berlin hein, mais on s’est compris. Bien plus qu’un test c’est un véritable défi qui attend l’Allemagne, pour prouver à domicile qu’elle est un peu plus qu’un outsider de cet EuroBasket 2022.