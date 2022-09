Quelques minutes après l’ouverture franco-turque de ces huitièmes de finale, preview du match juste ici, Luka Doncic et sa bande de champions d’Europ en titre débouleront face aux Belges pour, logiquement envoyer un message de plus à l’Europe du basket. Un match qui semble perdu d’avance pour les Belges mais, attention, on évitera tout de même côté slovène de pêcher par arrogance. Rendez-vous à 14h45 !

C’est clairement l’une des confrontations les moins équilibrées de bracket final, sur le papier du moins, mais pas pour autant qu’on ne gardera pas un œil sur ce match. Pourquoi ? La réponse tient en un prénom et un nom : Alexandre Libert. C’est drôle hein. Nah, avec tout le respect du monde que les Belges méritent d’ailleurs après leur joli parcours du premier tour, la Slovénie partira évidemment giga favorite de cette rencontre, portée qu’elle sera par son génie maison et par une attaque à qui rien ni personne ou presque ne résiste. Sortis en tête du Groupe B malgré une défaite étrange face à la Bosnie, les Slovènes devraient en tout cas se servir de ce match pour parfaire leur montée en régime, alors que côté belge ce sera le match d’une vie, lors duquel tout devra devenir possible. Le neo-Villeurbannais Retin Obasohan a cartonné la Bulgarie mercredi, Ismael Bako claque des tomars tah Cedric Ceballos, Emmanuel Lecomte fait tourner la boutique et Thibault Courtois a le seum, de quoi laisser rêver tout un peuple à un impossible exploit. La cote pour les Belges doit bien être située autour des 5000/1 mais la beauté du sport existe alors croyons ensemble à un match équilibré, au moins une mi-temps hein, histoire de fatiguer un peu ces Slovènes aussi tanetueux qu’arrogants. Et si vraiment Luka Doncic se fait outplay par des mecs qui s’appellent Jean-Philippe et Pierre-Antoine, il sera peut-être venue l’heure de prendre la double-nationalité et de partir vivre à Anvers ou Bruxelles.

Les rosters

Belgique : Ismael Bako, Vrenz Bleijenbergh, Haris Bratanovic, Maxime De Zeeuw, Pierre-Antoine Gillet, Manu Lecomte, Alexandre Libert, Jean-Marc Mwema, Retin Obasohan, Jonathan Tabu, Kevin Tumba, Hans Vanwijn

Slovénie : Jaka Blazic, Vlatko Cancar, Ziga Dimec, Luka Doncic, Goran Dragic, Zoran Dragic, Edo Muric, Aleksej Nikolic, Klemen Prepelic, Luka Rupnik, Ziga Samar, Mike Tobey

Le parcours des deux équipes

Slovénie – Lituanie : 92-85

– Lituanie : 92-85 Slovénie – Hongrie : 103-88

– Hongrie : 103-88 Slovénie – Bosnie : 93-97

: 93-97 Slovénie – Allemagne : 88-80

– Allemagne : 88-80 Slovénie – France : 88-82

Belgique – Géorgie : 79-76

– Géorgie : 79-76 Belgique – Montenegro : 70-76

: 70-76 Belgique – Espagne : 83-73

– Espagne : 83-73 Belgique – Turquie : 63-78

: 63-78 Belgique – Bulgarie : 89-80

Un match à priori à sens unique mais sait-on jamais, et en cas de victoire les Slovènes (ou les Belges) affronteront le vainqueur d’un match qui pourrait être plus disputé entre l’Ukraine et la Pologne. Ah, ok. Alors, +30 ? +40 ? Ici on va partir sur un petit +22, et tout le monde sera (presque) content. Et pour voir ce match sans trop de problème, on vous rappelle… que vous devrez vous démerder.