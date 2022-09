Après une phase de groupe terminée sur les rotules avec une défaite face à la Slovénie, l’Équipe de France aura eu un peu plus de 48h pour préparer ce match, pour préparer un deuxième Euro qui commence, un Euro désormais susceptible de se terminer à n’importe quel faux pas. Allez les gars, on va juste espérer que ce ne sera pas pour aujourd’hui.

Le genre de match couperet qui peut filer des sueurs froides aux joueurs comme aux fans, le genre de match qu’on ne joue pas des dizaines de fois dans sa carrière. L’obligation d’être au rendez-vous, physiquement et mentalement, individuellement et collectivement, en attaque comme en défense. Plus de questions à se poser, simplement poser son cœur et ses tripes sur le parquet et à midi pile (et en direct sur TrashTalk) c’est sur le parquet de la Mercedes-Benz Arena que nos Bleus devront le faire, pour poursuivre leur parcours et continuer à rêver d’une médaille européenne, une de plus. Trois victoires, deux défaites, ça c’est le bilan du premier tour pour les hommes de Vincent Collet, et un Euro qui nous a pour l’instant offert autant de craintes que de sourires. Se servir de tout ça, se dire que lors de ses cinq matchs la France a toujours scoré plus que lors de la rencontre précédente, partons du principe que c’est une montée en régime, disons-nous que c’est rassurant si vous le voulez bien.

L’adversaire du jour ? Pas n’importe qui hein, cette année encore plus qu’une autre. Le danger identifié de cette équipe ? Ils sont deux, si l’on part du principe que le meneur titulaire et crack absolu en Euroleague Shane Larkin est bien parti pour ne pas jouer, si l’on part du principe que Furkan Korkmaz n’est qu’un shooteur de bas-étage qui ne peut exister si on ne le caviarde pas à outrance, ouais on ose, ouais on s’expose. Les dangers donc ? Cedi Osman, prononcez KD en sélection, leader offensif de son équipe et à surveiller comme le lait sur le feu. Puis (surtout ?), Alperen Sengun n’a que 20 ans mais il domine tellement son sujet depuis le début de l’Euro qu’on est à se demander aujourd’hui comment est-ce que les intérieurs Bleus vont bien pouvoir le stopper. De près et de loin, tout en technique, Alperen a commencé son entreprise de leadership avec les Turcs et pourrait bien faire du sale dans les quinze prochaines années et sur les cinq continents, alors on propose tout simplement à l’Équipe de France de repousser son règne d’un an ou deux en le renvoyant à ses études dès cet après-midi.

Les Bleus justement, et des rotations qui deviennent peu à peu limpides dans la tête du druide Collet. Un backcourt de pitbulls avec Andrew Albicy et Terry Tarpey, Evan Fournier dans l’aile, un Guerschon Yabusele que l’on espère remis de ses petits pépins pour enfoncer la raquette et mettre quelques tirs de loin, puis la poutre Rudy Gobert sous le cercle, ça c’est pour le cinq lancé récemment par la Coll’. Moustapha Fall semble de retour en pleine forme et le duo de back-ups intérieurs qu’il forme avec Vincent Poirier aura un grand rôle à jouer aujourd’hui, Thomas Heurtel est redevenu l’un des meilleurs meneurs européens depuis quelques matchs et sortira peut-être une nouvelle fois du banc pour choquer la second unit turque, et les soldats Okobo, M’Baye, Luwawu-Cabarrot voire Maledon devront maximiser leur apport dès qu’ils poseront un pied sur le parquet.

Les rosters

France : Andrew Albicy, Moustapha Fall, Evan Fournier, Rudy Gobert, Thomas Heurtel, Timothe Luwawu-Cabarrot, Theo Maledon, Amath M’Baye, Elie Okobo, Vincent Poirier, Terry Tarpey, Guerschon Yabusele

Turquie : Onuralp Bitim, Sehmus Hazer, Shane Larkin, Melih Mahmutoglu, Sadik Emir Kabaca, Furkan Korkmaz, Cedi Osman, Ercan Osmani, Alperen Sengun, Sertac Sanli, Bugrahan Tuncer, Yigitcan Saybir

Le parcours des deux équipes

France – Allemagne : 63-76

: 63-76 France – Lituanie : 77-73

– Lituanie : 77-73 France – Hongrie : 78-74

– Hongrie : 78-74 France – Bosnie : 81-68

– Bosnie : 81-68 France – Slovénie : 82-88

Turquie – Montenegro : 72-68

– Montenegro : 72-68 Turquie – Bulgarie : 101-87

– Bulgarie : 101-87 Turquie – Géorgie : 83-88

: 83-88 Turquie – Belgique : 78-63

– Belgique : 78-63 Turquie – Espagne : 69-72

Un choc terrible à l’heure du déjeuner, sur Canal Plus pour les abonnés. Tic tac, tic tac, encore quatre heures à attendre à l’écriture de ces lignes et le ventre est déjà serré. ALLEZ LES BLEUS, ALLEZ.