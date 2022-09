La meilleure manière de vous préparer pour le huitième de finale de midi entre l’Équipe de France et la Turquie ? Se (re)plonger dans l’intimité du vestiaire de Vincent Collet. ET ça tombe bien, la FFBB a sorti hier la suite et fin des insides des Bleus à Cologne. Allez, popcorn.

Ça commence avec des têtes baissées suite à une victoire qui ressemble à une défaite, et ça termine avec une défaite encourageante pour la suite. Le genre de choses que le quidam ne ressentira pas forcément devant sa télé, mais pour qui les images offertes hier par la FFBB, Canal Plus et montées par Tommy Hombert sont finalement très parlantes. Toujours dans un format dynamique, on suit donc cette fois-ci l’Équipe de France sur la fin de son périple à Cologne, avec des insides qui nous mènent de vestiaires en vestiaires après les matchs face à la Hongrie, la Bosnie et la Slovénie. Un Evan Fournier qui prend son rôle de capitaine à bras-le-corps, un Terry Tarpey dans son bain de glace ou, évidemment, un Vincent Collet toujours en quête de sortir les mots justes pour accompagner ses joueurs vers un destin heureux, autant d’images qui nous plongent pendant un bon quart d’heure dans l’intimité du groupe France avant le huitièmes de finale.

L’objectif désormais ? Avoir droit à au moins deux ou trois vidéos de plus, ce qui voudrait dire que… on s’est compris. Allez, rendez-vous à 12h pour la suite, on ne vous demande même pas où vous serez, puisqu’il y a plutôt intérêt que vous soyez là.