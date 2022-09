Est-ce qu’une vidéo de 30 minutes sur l’Équipe de France de basket qui commence par un mélange entre Alexandrie Alexandra, Believe de Cher, I’m so excited des Pointer Sisters, Goldman, Telephone ou AC/DC est LA vidéo du week-end ? La réponse est dans la question.

L’EuroBasket 2022 est désormais derrière nous et la déception d’une énième défaite face à l’Espagne à demi-avalée, et on a d’ailleurs foncé direction l’Australie pour suivre nos Bleues en Coupe du Monde. Pour ce dernier épisode de All-Access made in Berlin ? Revivez grâce aux caméras de Tommy Hombert les derniers jours de l’épopée des Bleus en Allemagne, des ressentis victorieux d’un quart de finale incroyable contre l’Italie au seum d’une défaite en finale face à l’Espagne, en passant par le flex d’une branlée polonaise en demi et des éternels concours de tirs du milieu de terrain entre le boss Evan Fournier et son plus fidèle adversaire Élie Okobo. Petit plaisir maison puisque dans cette vidéo vous aurez la chance de voir Théo Maledon prendre un tir – à l’entraînement – alors que la playlist de Rudy Gobert en salle de muscu laisse rêveur. C’est pas le succès qui est la clé du bonheur, c’est le bonheur qui est la clé du succès, ceci n’est pas le titre du dernier Claudio Capéo mais bien une petite maxime reprise par Coach Collet avant la finale, mais au final les Bleus n’étaient donc pas assez heureux, en tout cas moins que les Espagnols.

Qu’est-ce qu’on dit ? On dit rendez-vous en septembre 2023 pour la Coupe du Monde, à condition d’y être même si c’est plutôt bien parti. Merci pour les émotions les gars et on switche vite sur les filles, demain à 6h30 du matin face au Mali !