Plutôt la retraite ou une dernière danse ? Andre Iguodala s’est posé cette question tout l’été après avoir remporté un quatrième titre NBA avec les Warriors en juin dernier. La réponse vient tout juste de tomber : Iggy annonce qu’il repart pour une 19e et dernière saison sur les parquets, à Golden State bien évidemment.

Oui, on reverra bien Andre Iguodala sur les parquets NBA lors de la prochaine saison. Et il va falloir en profiter parce que non seulement Iggy ne devrait pas avoir beaucoup de minutes à l’âge de 38 ans, lui qui est autant assistant coach que joueur à ce stade de sa carrière, mais aussi et surtout parce que ce sera sa toute dernière campagne dans la Grande Ligue. Le vétéran a annoncé la nouvelle aujourd’hui sur son podcast Point Forward qu’il partage avec son pote Evan Turner.

Andre Iguodala announces on his Point Forward podcast that he’s re-signing with the Golden State Warriors for his 19th NBA season. “I’m letting you know now, Steph, this the last one.” pic.twitter.com/cfVLFSXkJ2 — Shams Charania (@ShamsCharania) September 23, 2022

Une nouvelle qui fera assurément plaisir aux fans des Warriors, tant Andre Iguodala est associé à la dynastie Golden State. On ne va pas vous refaire tout le parcours du bonhomme, vous le connaissez aussi bien que nous, mais impossible de ne pas rappeler l’importance d’Iggy dans le succès des Dubs depuis son arrivée dans la Baie en 2013. Son intelligence de jeu, sa polyvalence des deux côtés du terrain, son expérience, et puis son altruisme aussi quand il a accepté de devenir sixième homme à l’arrivée de Steve Kerr, représentent autant d’éléments qui font du MVP des Finales 2015 un vrai visage du succès légendaire de Golden State.

« Il est l’un des seuls gars dans le monde à pouvoir regarder Stephen Curry, Draymond Green et Klay Thompson dans les yeux, mais dans le même temps il peut aussi prendre un Jordan Poole, un James Wiseman ou un Jonathan Kuminga pour leur parler et les encourager. » – Bob Myers, président des opérations basket de Golden State

Pour tout ce qu’il a accompli aux Warriors et l’importance qu’il garde actuellement pour guider les jeunots de l’équipe dans la bonne direction, la franchise de la Baie – de Bob Myers à Steph Curry en passant par le coach Steve Kerr – voulait le voir revenir pour une dernière danse. Un sentiment visiblement réciproque et qui confirme les derniers bruits de couloir disant qu’Andre avait repris l’entraînement au sein des infrastructures de l’équipe. Que peut-on lui souhaiter pour cette 19e et ultime campagne en NBA ? De savourer chaque moment bien sûr, dans chaque salle et à chaque match, car ensuite ce sera définitivement terminé. Mais forcément aussi d’ajouter une bague de plus à sa collection. Il a fait partie des quatre équipes de Golden State qui ont remporté le titre suprême entre 2015 et 2022, et les Warriors de Curry feront une nouvelle fois partie des favoris cette année. Alors quoi de mieux que de quitter la scène avec un cigare dans la bouche, les lunettes de ski sur le visage et une bouteille de champagne à la main ?

On n’a aucun doute sur le fait qu’Andre Iguodala a plein de projets en tête pour son après-carrière. Mais la retraite attendra encore un an. Et on a envie de dire tant mieux parce que regarder Iggy jouer au basket, ça ne nous lassera jamais.

