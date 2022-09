Récemment opéré du genou gauche, Robert Williams III sera absent entre 8 et 12 semaines. Une indisponibilité bien plus longue que ce qui était annoncé initialement. Décidément, les nouvelles sont rarement bonnes ces temps-ci du côté de Boston…

Le Leprechaun et le trèfle, symboles de la franchise des Celtics, auraient-ils cessé de fonctionner dans le Massachussetts ? Depuis quelques semaines maintenant, les catastrophes tombent sur Boston sans interruption. Danilo Gallinari censé renforcer le banc du finaliste ? Fauché par une grave blessure et indisponible sur la durée. Ime Udoka, le premier coach à avoir amené Boston en finale depuis 2010 ? Suspendu et peut-être même bientôt licencié si on en croit les rumeurs. À ce tableau déjà bien moche est venu s’ajouter la récente opération de Robert Williams III. Afin de réparer une bonne fois pour toute son genou gauche, blessé en fin de saison dernière, l’intérieur avait décidé de repasser sur le billard. On estimait son absence entre 4 et 6 semaines. Bon, pas super qu’il rate le camp d’entraînement, la présaison et peut-être même le début de la reprise mais ça restait encore correcte. Et voilà qu’aujourd’hui on apprend que la durée d’absence du joueur sera finalement de 8 à 12 semaines, soit potentiellement le double quoi… Décidément, Beantown n’a plus le droit au bonheur.

#NEBHInjuryReport Robert Williams underwent a successful arthroscopic procedure to remove loose bodies and address swelling in his left knee. Williams is expected to return to basketball activities in 8-12 weeks. — Boston Celtics (@celtics) September 23, 2022

Donc au mieux du mieux, RW III sera de retour pour le 20 novembre et au pire il poussera jusqu’à quasiment Noël ? Deux mois de compétition sans son pivot titulaire et un de ses piliers défensifs, sympa pour débuter la saison… Joe Mazzulla, nouvellement nommé coach intérimaire, va donc devoir bricoler dès le début de son mandat. En toute logique, Grant Williams devrait intégrer le cinq de départ avec Al Horford s’installant provisoirement au poste de pivot. Qui pour le suppléer ? Luke Kornet ? Les Celtics n’ont pas vraiment de profondeur au poste 5 et Brad Stevens va sans doute devoir aller chercher quelqu’un pour jouer les backups. Adrian Wojnarowski d’ESPN a déjà mentionné LaMarcus Aldridge comme une potentielle option de renfort, tout comme Dwight Howard. Sur le papier, le profil de D12 se rapproche plus de ce que pouvait apporter Williams mais rien ne semble joué dans ce dossier, d’autant qu’il y a encore beaucoup de pivots disponibles sur le marché (DeMarcus Cousins, Hassan Whiteside). Lequel remportera la mise ?

Robert Williams III a été opéré avec succès et il s’est offert un séjour plus long que prévu à l’infirmerie… Grise mine à Boston, les bonnes nouvelles reviendront-elles un jour ?

Source texte : Boston Celtics / @celtics