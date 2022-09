Entretenant une relation intime avec une membre du staff des Celtics alors qu’il est fiancé avec l’article Nia Long, Ime Udoka vient d’être suspendu par la franchise de Boston pour l’intégralité de la saison 2022-23. Une sanction que beaucoup jugent trop sévère étant donné du caractère « consensuelle » de la relation, mais un nouveau rebondissement pourrait modifier ce jugement : d’après les dernières révélations, il pourrait y avoir eu harcèlement…

Si certains avaient du mal à comprendre la grosse sanction infligée à Ime Udoka, peut-être que le dernier report de Shams Charania servira d’éclairage. D’après l’insider de The Athletic, la femme avec qui le coach des Celtics entretenait une relation extraconjugale a récemment accusé ce dernier d’avoir tenu des « propos indésirables » envers elle. Même si on ne connaît pas la nature exacte de ces propos (ou s’ils ont été tenus en public ou non), qui peuvent aller de la mauvaise blague à l’insulte voire même le harcèlement, cela rebat forcément les cartes dans cette affaire. Car ça a poussé les Celtics à interroger plusieurs membres de la franchise au cours des derniers jours/semaines, alors que les premiers bruits de couloir au sein de la franchise concernant cette relation « consensuelle » dataient du mois de juillet dernier. Des entretiens qui ont ensuite débouché – toujours selon Shams – sur un team meeting de plusieurs heures composé du président des opérations basket Brad Stevens et des propriétaires de l’équipe, ainsi que sur un échange entre Stevens, le front office et les joueurs. Verdict : suspension d’une saison donc pour le coach d’Ime Udoka, mais quelque chose nous dit qu’on a peut-être déjà vu le dernier match de l’entraîneur sur le banc des Celtics.

C’est terminé pour Ime Udoka en tant que coach à Boston. Je sais que la plupart vont se concentrer sur la suspension, mais le dernier rapport de @ShamsCharania est clair : on est plus proches d’un procès pour harcèlement que d’une tape sur les doigts. C’est juste inadmissible. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) September 23, 2022

En attendant potentiellement plus de détails sur le contenu de ces « propos indésirables », The Athletic nous apprend également « qu’une décision sera prise à une date ultérieure concernant l’avenir d’Udoka aux Celtics après cette saison ». Traduction, son retour sur le banc est loin d’être assuré même quand sa suspension d’un an sera purgée. La décision de la franchise de Boston dépendra probablement des futures révélations concernant cette affaire, affaire qui secoue véritablement les Celtics à quelques jours du camp d’entraînement et à moins d’un mois du premier match de saison régulière. Aujourd’hui, alors qu’ils sortent tout juste d’une participation aux Finales NBA, les C’s vont devoir avancer avec l’ancien assistant d’Udoka, Joe Mazzula, qui aura la lourde tâche de maintenir les Verts dans l’élite de la Conférence Est malgré ce contexte évidemment compliqué.

On devrait progressivement en savoir plus sur la nature réelle de cette relation entre Ime Udoka et la membre du staff des Celtics, et surtout sur ce qui se cache derrière les termes « propos indésirables ». Car si ça va jusqu’au stade du harcèlement moral, il y a de bonnes chances pour que la suspension du coach des Celtics se transforme carrément en licenciement…

Source texte : The Athletic