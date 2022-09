Alors que la saison 2022-23 commence à pointer le bout de son nez avec le début des camps d’entraînement et le media day qui se profile, c’est la période idéale pour lâcher ses classements et autres power rankings. ESPN s’est comme chaque année prêté au jeu en lâchant son Top 10 des joueurs NBA pour la saison à venir. Quelque chose nous dit que ça va faire causer.

Top 10, ou plutôt Top 100 mais disons qu’on préfère s’intéresser au haut du tableau, à l’élite, à la catégorie « superstars ». Qui seront les dix meilleurs joueurs qui fouleront les parquets NBA lors de la saison à venir ? Voilà la question à laquelle les différents Hexperts d’ESPN ont répondu. On est donc surtout sur de la prédiction, mais comme chaque prédiction elle se base forcément un peu sur ce qu’on a vu la saison dernière (et même les saisons précédentes) ainsi que le talent de chacun à l’instant T. Allez, sans plus attendre, on vous balance le classement.

10) Devin Booker

9) Ja Morant

8) Kevin Durant

7) Jayson Tatum

6) LeBron James

Dans le Top 5, qui n’a pas encore été révélé mais qu’on devine facilement :

Giannis Antetokounmpo

Stephen Curry

Luka Doncic

Joel Embiid

Nikola Jokic

On vous laisse vous faire votre propre avis, mais voir LeBron James et Kevin Durant en dehors d’un Top 5 sur les meilleurs joueurs NBA, ça pique un peu. En dehors des quelques bobos et des résultats claqués des Lakers l’an passé, le King reste sur une saison individuelle de folie en 30 points – 8 rebonds – 6 passes, le tout à… 37 balais. C’est ce qu’on appelle repousser les limites de la nature. Quant à KD, il était carrément un candidat MVP avant qu’il ne se blesse au genou et que la saison des Nets ne parte véritablement en cacahuète. La justification d’ESPN, la voici :

« Pourquoi LeBron James a perdu trois places par rapport à l’an dernier : les 26 matchs qu’il a ratés et une mauvaise composition du roster autour de lui ont résulté en l’une des saisons les plus décevantes de l’histoire des Lakers. […] Il est également impossible d’ignorer le fait que les Lakers possédaient un net rating négatif avec James sur le terrain la saison dernière. Pourquoi Kevin Durant a perdu sept places par rapport à l’an dernier : le problème pour l’ancien MVP, c’est qu’il n’a pas pu rester sur le terrain. Une blessure au genou l’a laissé sur la touche pendant deux mois, et ça fait deux ans qu’il rate une grande partie de la saison. […] Et outre sa santé, la grande question pour les Nets est de savoir si Durant restera dévoué à l’équipe. »

Donc si on comprend bien, la chute de LeBron et KD – considérés par beaucoup comme les deux meilleurs joueurs intrinsèquement parlant de la dernière décennie – n’est pas liée directement à leur niveau de jeu quand ils sont sur le terrain, mais à d’autres paramètres comme les blessures ou le contexte qui les entoure. Ok ça peut s’entendre et puis il est clair qu’il y a de véritables monstres devant eux dans ce classement, mais quand même ça a du mal à passer sachant qu’on parle de LeBron James et Kevin Durant, d’autant plus qu’on imagine bien les deux superstars remettre les pendules à l’heure cette saison.

Sans attendre des miracles de la part des Lakers en 2022-23, LeBron fera tout pour rendre à nouveau la mythique franchise californienne respectable. Préparez-vous, le hashtag #washedking est sur le point de ressortir sur les posts Insta du Roi, qui voudra prouver que c’est toujours possible de tourner en 27-7-7 même dans sa 20e saison NBA. La dernière fois qu’il a raté les Playoffs ? Il est revenu la saison suivante avec une campagne calibre MVP et un quatrième titre de champion au bout. Vous voilà prévenu. Kevin Durant, de son côté, voudra enlever de sa bouche le mauvais goût du sweep infligé par Boston au premier tour des Playoffs. Dominé par Jayson Tatum dans la série, KD aura à cœur de rappeler qui il est vraiment, et surtout fermer les bouches de tous ceux qui l’ont critiqué durant l’intersaison après le titre des Warriors et sa demande de transfert. Alors même si ça risque d’être à nouveau le bordel à Brooklyn cette saison, y’a moyen qu’Easy Money Sniper fasse du sale, du très sale…

LeBron James et Kevin Durant tous les deux en dehors d’un Top 5 de joueurs NBA, ça vous choque ou pas ? Après la lecture de cet article, vous connaissez déjà notre position. On espère en tout cas que le King et KD ont pris connaissance de ce classement, car il pourrait bien les motiver à repousser encore un peu plus leurs limites.

Source texte : ESPN