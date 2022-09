30 Previews… en 30 Jours ! Comme chaque année, la série la plus folle du YouTube Game NBA débarque pour vous faire patienter avant la reprise et, surtout, pour vous rendre incollable jusqu’aux premiers rebonds de la saison qui s’annonce. Un mois, 30 franchises, 30 jours, 30 previews, entre 45 minutes et une 1h d’analyse si tout va bien, et une section commentaires qui se doit d’exploser pour mettre le feu à la communauté. Aujourd’hui ? On part en direction d’Orlando pour décortiquer le Magic !

La chaine YouTube de TrashTalk, c’est par ici !

On enchaine avec la vitesse de l’éclair pour avancer la série préférée de ton joueur préféré, et aujourd’hui on envoie un peu de magie sur ton YouTube en vous parlant du Magic d’Orlando, sans oublier un petit teaser maison made in Alex, ça parle brocante dans Paris et on vous laisse découvrir ça en début de vidéo. Le Magic ? L’arrivée d’un first pick de Draft avec Paolo Banchero, le retour de Jonathan Isaac après 47 ans d’absence, le retour de Markelle Fultz également, puis les développements attendus de Franz Wagner, Jalen Suggs ou de la paire de baobabs Wendell Carter Jr. / Mo Bamba et les buckets de Cole Anthony. Vu comme ça ça donne très envie, et très honnêtement excités nous sommes, mais niveau résultats à court-terme ça risque d’être très compliqué. Tant mieux car le Magic aura pour mission première de faire grandir ses jeunes et, surtout, fera partie de ces franchises qui vont se taper à partir de février pour être les plus nulles de la Ligue en vue de la Draft 2023, celle qui verra arriver en NBA un certain Victor W. Pour l’heure on dissèque donc cette sympathique franchise ensoleillée ? Allez, roulez jeunesse.

Voilà pour ce teasing officiel de la saison 2022-23 du Magic d’Orlando. Pour le reste vous connaissez le chemin, alors on s’installe, on se restaure, et on profite !