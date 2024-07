JO Paris 2024 – Basketball : le programme de la journée (27 juillet)

Le tournoi olympique de basket commence ce matin. Enfin ! Quatre matchs au programme, ce sera le cas tous les jours pour le premier tour, et on attaque direct dans le dur avec quatre énormes affiches.

Le programme de la journée

11h : Australie – Espagne (la preview arrive)

Australie – Espagne (la preview arrive) 13h30 : Allemagne – Japon (la preview arrive)

Allemagne – Japon (la preview arrive) 17h15 : France – Brésil (la preview arrive)

France – Brésil (la preview arrive) 21h : Canada – Grèce (la preview arrive)

Difficile de faire plus solide comme entame de compétition. 11h du matin , les grognards australiens, médaillés de bronze en 2021 à Tokyo, débutent leur compétition face à l’éternelle Roja, une équipe d’Espagne qui semble moins armée cette année mais qui se fera donc un malin plaisir de nous faire taire à la moindre occasion.

A 13h30 il faudra avoir englouti un déj comme on peut car ce sont les champions du monde allemands qui ouvrent leur compétition face au Japon, parfait pour nous chauffer avant LE MAIN EVENT de la journée, l’Équipe de France face au Brésil à 17h15, avec déjà l’obligation de se rassurer et de gagner pour rêver plus grand, comme dirait l’autre…

Fin de session à 21h avec un immense Grèce – Canada, énorme duel entre Giannis Antetokounmpo et Shai Gilgeous-Alexander entre autres, histoire de nous mettre très bien dès cette première journée de 5×5 !

🏀 LE PROGRAMME BASKET DU JOUR AUX JO !

Ça démarre fort à Lille ce samedi, avec les Bleus qui lancent leur tournoi !

👉 11h00 : Australie – Espagne

👉 13h30 : Allemagne – Japon

👉 17h15 : France – Brésil (commenté en direct sur YouTube)

👉 21h00 : Canada – Grèce pic.twitter.com/A5MCp4jni6

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 27, 2024