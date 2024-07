C’est le premier match du tournoi de basketball 5×5 de ces JO Paris 2024. Et pour bien lancer les festivités, une grosse opposition à 11h entre deux nations historiques du basket dans le Groupe A, le groupe de la mort !

Vous savez sur quoi on sera concentré dès ce matin. Le tournoi de basketball 5×5 des JO Paris 2024 s’ouvre au bon vieux Stade Pierre Mauroy de Lille avec une affiche plutôt intrigante entre Australie et Espagne. Les Océaniens ont été convaincants sur leur prépa. Une seule défaite à déplorer, contre Team USA, et de peu. En-dehors de ce “faux pas”, les Australiens ont écarté Chine, Serbie, Porto Rico et France sans trop de difficultés. Le duo Patty Mills – Josh Giddey marche bien dans le backcourt, et ce vieux renard de Joe Ingles est encore là pour remplir des missions bien utiles. Ils ont été clairs jusque là, il faut se méfier de cette équipe de l’Australie. Attention info utile, côté Boomers Dante Exum sera absent pour ce premier match.

Restés à Lille, les Espagnols ont organisé leur propre défilé dans un stade vide. 😭

C’est Rudy Fernandez qui était le “porte-drapeau”.pic.twitter.com/k6Xzaj3CEi

— Benoît TrashTalk (@We_Want_Tacos) July 26, 2024

La bande goguenarde de Sergio Scariolo, menée par le grand Santiago Aldama, vient quant à elle à ces Jeux olympiques pour jouer quelque chose, quelque chose de métallique. Habitués des médailles aux compétitions intercontinentales (sauf quand ils croisent une nation nord-américaine avant d’accéder à la finale), les Espagnols sont sur une superbe dynamique et n’ont toujours pas perdu cette année. Liban, Angola, Finlande et Bahamas ont été écartés du Tournoi de Qualification Olympique de Valence. Puis l’Argentine et Porto Rico ont été mouchés en matchs de préparation. L’Espagne va débarquer contre l’Australie avec le plein de confiance et sûre de ses forces. Le secteur intérieur est solide, le coach sait ce qu’il fait et l’expérience est bien là. On souhaite bien du courage à leurs premiers adversaires.

Pas forcément contenders, les deux premières nations à jouer les Jeux olympiques sont tout de même de sacrés clients, et ils s’affrontent dès le départ dans le groupe de la mort. Rendez-vous dès 11h ce samedi, on sent que ce match entre Australie et Espagne ne va pas décevoir.