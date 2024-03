Fin de série pour les Nuggets ! Après 6 victoires de rang, les joueurs du Colorado sont tombés cette nuit face à une équipe des Suns longtemps en tête et qui s’est fait de grosses frayeurs en fin de match. Comme souvent, le salut des Cactus est venu d’un certain Kevin Durant.

Pour les stats maison de ce thriller, c’est par ici.

Le choc de la nuit a répondu aux attentes avec un vrai duel au couteau entre Nuggets et Suns, deux équipes qui s’étaient affrontées en Playoffs la saison passée. Incapable de gagner un match à la Ball Arena au printemps dernier, les Suns ont cette fois pu ouvrir le coffre-fort des Rocheuses. Cela n’a toutefois pas été une promenade de santé pour la bande à Frank Vogel. Malgré quelques highlights de Nikola Jokic (voir ci-dessous), c’est bien Phoenix qui avait pris les commandes de cette rencontre via une première mi-temps aboutie. Kevin Durant fait parler ses gammes, Grayson Allen n’est pas capable de rater un shoot et Jusuf Nurkic joue à l’homme à tout faire. Même si Bradley Beal est dans le dur, Phoenix déroule et peut déjà compter 15 points d’avance à la pause.

Bousculés, les Nuggets ne capitulent pas. Nikola Jokic sort la tête de l’eau après un premier acte compliqué, où il avait quasiment autant de ballons perdus que de points. Jamal Murray est toujours là pour l’assister et l’écart diminue drastiquement. De -22, on passe à seulement -9 et tout semble possible. Malgré 9 points d’avance en début de money time, les Suns savent qu’ils sont loin d’être sortis d’affaire, surtout qu’ils sont connus pour être la pire équipe de la Ligue en fin de match.

Sentiment confirmé au cours d’un quatrième quart-temps marqué par la maladresse des deux côtés et une défense de Denver qui fait un super boulot pour verrouiller Kevin Durant et Bradley Beal. Les fans poussent, les Nuggets grignotent petit à petit leur retard. Bradley Beal pense donner de l’air aux siens en les remettant à +9 à 4 minutes de la fin mais Phoenix connaît ensuite un énorme trou d’air avec aucun panier pendant plus de 3 minutes. KCP puis le duo Jokic – Murray sont là pour faire le gros run. Denver repasse en tête à 40 secondes de la fin sur un shoot de Murray.

Le choke est proche pour les Suns mais Kevin Durant ne serait pas Kevin Durant s’il ne mettait pas ce genre de shoots. Malgré une seconde mi-temps extrêmement compliquée en attaque pour KD (11 points et 4/18 au shoot), l’ailier est là au bon moment pour sauver les siens.

On pensait que Denver avait fait le plus dur en revenant au score mais visiblement cette remontada a vidé les réserves des joueurs de Mike Malone. Les Nuggets balbutient leur basket en prolongation alors que Bradley Beal sort enfin de sa boîte. L’écart regrimpe pour Phoenix et Kevin Durant va venir conclure une overtime à sens unique avec un ultime 3-points pour sceller la victoire.

Phoenix signe un gros succès chez le champion en titre et consolide sa place dans le Top 6 à l’Ouest. Denver gâche de son côté une occasion de revenir sur les Wolves en tête de la Conférence Ouest. Les copains de Nikola Jokic ont un énorme test ce jeudi avec la réception des Boston Celtics.