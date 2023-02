Nous sommes le 2 février 2023 et comme à chaque début de mois, la NBA distribue les récompenses pour honorer les meilleurs joueurs des quatre semaines précédentes. En janvier, deux monstres des raquettes ont tout cassé sur leur passage : Nikola Jokic et Joel Embiid.

Favori pour aller chercher un troisième titre de MVP consécutif, Nikola Jokic a démarré l’année 2023 en trombe : 12 matchs joués, des statistiques de 24 points – 11,6 rebonds – 11,3 passes – 1,2 interception en moyenne, le tout à pratiquement… 68% de réussite au tir dont 54% à 3-points et presque 90% depuis la ligne des lancers-francs. Le Joker continue de repousser les limites de l’efficacité et de la polyvalence, sans oublier de guider son équipe de Denver sur le droit chemin puisque la bande à Niko a bouclé janvier avec un bilan de 12 victoires – 4 défaites et une première place dans la Conférence Ouest. Au total, Jokic a lâché 8 triple-doubles sur le mois et est aujourd’hui en course pour rejoindre Oscar Robertson et Russell Westbrook dans le cercle très fermé des joueurs ayant réalisé une saison complète avec un triple-double de moyenne. Bref, un monstre. Seule ombre au tableau, son duel raté face à Joel Embiid samedi dernier.

Justement, parlons-en de ce duel et de la performance exceptionnelle d’Embiid. Le franchise player de Philadelphie – nommé joueur du mois dans la Conférence Est – a surclassé Jokic en sortant un match à 47 points, 18 rebonds, 5 passes, 3 interceptions et 2 contres. Une prestation symbolique de la grande forme de Joel en janvier, lui qui a guidé les Sixers vers un excellent bilan de 11 victoires – 3 défaites en tournant à 35 points – 11 rebonds – 3 passes – 1,6 contre – 1 interception de moyenne. Bonjour le rouleau compresseur. Auteur de 8 perfs à minimum 30 pions en 9 sorties, Embiid s’est sérieusement replacé dans la course au MVP, où il va tenter de menacer la suprématie du Joker.

Parmi les nominés à l’Ouest, on a du Anthony Edwards (Wolves), De’Aaron Fox et Domantas Sabonis (Kings), Shai Gilgeous-Alexander (Thunder), LeBron James (Lakers), Kawhi Leonard (Clippers), Damian Lillard (Blazers) et Lauri Markkanen (Jazz). Du côté de l’Est : mention pour Bam Adebayo (Heat), Giannis Antetokounmpo (Bucks), Jalen Brunson (Knicks), Darius Garland (Cavaliers), Kyrie Irving (Nets) et Jayson Tatum (Celtics).

Source texte : NBA