En sortant une nouvelle perf XXL – 26 points, 18 rebonds, 15 passes – face aux Pelicans mardi, Nikola Jokic a légèrement augmenté ses statistiques sur l’ensemble de la saison. Légèrement, mais suffisamment pour tourner en triple-double de moyenne !

25,1 points, 11,1 rebonds, 10,0 passes.

Voici la ligne de stats de Nikola Jokic en 44 matchs joués sur la campagne 2022-23. Ça y est, le Joker tourne officiellement en triple-double de moyenne, un exploit inédit pour un intérieur même si le principal intéressé n’en a strictement rien à cirer.

Nikola Jokic responds to a reporter informing him that he is now averaging a triple double pic.twitter.com/X9nQtIzV5O

