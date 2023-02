Black History Month : LeBron James, bien plus qu’un athlète

Lorsqu’on parle de LeBron James, on parle quasiment exclusivement de basketball. Mais s’il y a bien une chose que LeBron a pu nous transmettre pendant sa carrière et lui suivra après avoir retiré ses pompes, c’est sa prise de parole sur les sujets les plus importants de la société. Plus qu’un athlète, assurément.

Il aura suffi d’une campagne, parfaitement cadrée, pour que le terme reste dans les têtes.

Comment c’était déjà ? More than quoi ? Mais si, tu sais quand il était passé en France en 2018.

Ah oui, le fameux tour.

More than an athlete.

L’expression lui colle à la peau, comme un tatouage porté fièrement. Comme une marque indélébile qui s’incrustera encore plus au fil du temps.

LeBron est, à tout débat ouvert, dans la discussion des meilleurs basketteurs de tous les temps. Ce qui est déjà immense comme accomplissement, compte-tenu des centaines de légendes qui ont traversé les parquets de NBA et tenté d’écrire leur propre histoire. Il y a les titres de champions, les trophées individuels, la longévité, les records, les points, les passes, les dunks, les maillots, il y a tout.

LeBron a tellement marqué le début du 21ème siècle qu’il ne boxe même plus dans la catégorie du basketball uniquement.

More than an athlete.

Après avoir d’abord consacré l’immense majorité de son temps à ses affaires sportives, LeBron a compris la place qu’il avait dans sa société, la société américaine des années 2010. Il a enfin capté que sa voix était trop puissante et ses réflexions trop bonnes pour rester enfermées lors de dîners entre amis. Ce qu’il fallait ? C’était prendre des risques. Endommager son image, certes, mais laisser une trace à tout jamais. Une qui dépasse les titres de champions, les trophées individuels, la longévité, les records, les points, les passes, les dunks, les maillots, tout.

Faut-il lister toutes les actions et prises de positions de LeBron James, face au racisme systémique qui a lieu aux Etats-Unis ?

Impossible tant elles sont nombreuses. Mais une chose est sûre, s’il y en a bien un qui a mouillé sa chemise parmi les superstars pour se faire entendre au 21ème siècle, c’est lui. Après Bill Russell et Kareem Abdul-Jabbar, c’est lui, LeBron, qui a reprise ce flambeau que certains reprochaient à Michael Jordan de ne pas prendre.

Dès 2012, c’est autour de l’affaire Trayvon Martin que LeBron prend ses premières grandes positions, suivi par le destin tragique d’Eric Garner.

LeBron James tweeted out this photo of the Miami Heat all wearing hooded sweatshirts in support of Trayvon Martin. pic.twitter.com/WQilPi3y — Bleacher Report (@BleacherReport) March 23, 2012

LeBron James joins Kyrie Irving in wearing “I Can’t Breathe” T-shirt before game in Brooklyn. pic.twitter.com/lLU6TRvSLB — SportsCenter (@SportsCenter) December 9, 2014

Des premiers gestes, des premières bases posées, qui ne vont qu’augmenter avec la nouvelle dimension de LeBron en Amérique. Car le basket n’est jamais souvent loin, et les performances aident à cimenter votre discours quand vous atteignez le sommet de la montagne. En 2016, lorsque James remporte le mythique titre face aux Warriors en ayant été mené 3-1 en finale, son sacre est suivi par le soutien d’Hillary Clinton aux présidentielles de la même année. Manque de chance pour LBJ, c’est Donald Trump qui sera élu président, mais il ne faudra attendre que quelques mois avant que LeBron ne s’en prenne publiquement à Trump sur Twitter.

U bum @StephenCurry30 already said he ain’t going! So therefore ain’t no invite. Going to White House was a great honor until you showed up! — LeBron James (@KingJames) September 23, 2017

Pas peur de dire tout haut ce qu’il pense ? Oui, pas peur de faire aussi ce que d’autres n’ont jamais pu faire avant lui.

La création de son école I Promise School en 2018 dans son Ohio natal, pour permettre à des jeunes de bénéficier d’une scolarité gratuite à laquelle ils n’auraient pas eu droit. Le revers main-droite face à Laura Ingraham de Fox News, lorsque cette dernière demande au basketteur de “se taire et dribbler” cette année-là également. Black Lives Matter, porté fièrement sur son torse.

Non, LeBron ne peut pas juste se taire et dribbler.

Et LeBron ne peut plus juste se taire et dribbler, compte-tenu de son aura, de son image, de ce qu’il est devenu.

Bien plus qu’un basketteur, more than an athlete qui se transforme en more than a vote, un véritable porte-parole pour les Afro-Américains de son époque. C’est désormais vers lui qu’on se tourne pour avoir son avis, pour savoir ce qu’il va penser, ce qu’il va trancher. Est-ce qu’il va backer Colin Kaepernick et son genou à terre en 2016 ? Est-ce qu’il va hurler face à l’assassinat de George Floyd ? Lorsque la NBA se retrouve devant une potentielle grève dans la bulle d’Orlando en 2020, qui est au premier plan pendant que le reste des joueurs écoutent ? Lorsque sa maison à Los Angeles est vandalisée avec un gigantesque NÈ*** peint sur la grille à l’entrée, comment réagit-il publiquement ?

Il est peut-être là, le plus grand héritage de LeBron dans sa carrière. Et ce qui, dans les grands débats de comptoirs avec Michael Jordan, le différencient grandement de la légende des Bulls.

Lorsqu’il a fallu se mouiller et se mettre en position dangereuse publiquement face à des sujets politiques et sociétaux sensibles, personne n’a autant voulu prendre le micro que LeBron sur la planète basket du nouveau millénaire. Dans la lignée des Kareem Abdul-Jabbar et Bill Russell, LeBron est devenu bien plus qu’un scoreur, un passeur, un champion ou un meilleur basketteur de l’histoire.

LeBron est devenu ce qu’il avait promu en 2018.

More than an athlete.