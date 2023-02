Absent depuis trois bonnes semaines maintenant à cause d’un bobo au genou, Kevin Durant commence à envisager un retour sur les parquets. Pour l’instant, pas de date précise mais un objectif : participer au prochain All-Star Game du 19 février.

Cela fait depuis… 2019 que Kevin Durant n’a pas joué le match des étoiles. Oui, 2019. La faute à diverses blessures qui l’ont à chaque fois empêché de participer à la grande fête du mois de février, même en étant capitaine ces deux dernières années. Alors on comprend que KD souhaite regoûter au All-Star Game cette année.

Si l’on en croit Adrian Wojnarowski d’ESPN, c’est l’objectif pour le camp Durant, qui est encouragé par la manière dont le processus de rééducation se déroule pour l’instant.

L’objectif de Kevin Durant n’a pas bougé. Selon le Woj, KD espère revenir pour le All-Star Game, qui aura donc lieu le dimanche 19 février prochain. Nouvelle update dans 10 jours. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 2, 2023

On surveillera attentivement les petites updates à venir concernant Easy Money, pour voir si un retour d’ici le All-Star Break ou même avant avec les Nets est possible ou non. Pour rappel, cela fait depuis le 8 janvier dernier et un match à Miami que KD n’a pas joué, à cause d’une entorse du genou.

Sans lui, les Nets connaissent des hauts et des bas. Les hauts, c’est cette série de quatre victoires en six matchs sous l’impulsion notamment d’un Kyrie Irving injouable dans le money-time. Les bas, c’est cette branlée encaissée à Boston hier et les quatre défaites consécutives tout de suite après la blessure de KD, ce qui donne un bilan global de 4 succès – 7 revers depuis que le Slim Reaper a rejoint l’infirmerie. Conséquence directe au classement : Brooklyn voit le podium s’éloigner (1,5 match de retard sur Philadelphie, troisième) et ses poursuivants (1 match d’avance sur Cleveland, cinquième) se rapprocher.

Alors vaudrait mieux qu’il ne traîne pas trop le Kevin…

________

Source texte : ESPN