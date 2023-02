L’entraineur des Denver Nuggets Mike Malone a été nommé coach de la Team LeBron pour le All-Star Game du 19 février prochain. C’est la deuxième fois que MM hérite de ce privilège dans sa carrière, grâce à une campagne 2023 réussie.

Jour de fête dans le Colorado, Mike Malone et son staff feront donc le voyage à Salt Lake City en compagnie de leur pivot star Nikola Jokic, en vue du All-Star Game 2023. L’ancien coach des Kings a été sélectionné cette nuit pour aller défendre l’honneur de la Team LeBron, grâce à la première place de Denver qui ne peut plus être dérangée d’ici le All-Star Weekend. Une consécration pour Mike Malone, qui n’avait pas remporté cette distinction depuis 2019. Là aussi, il avait été nommé coach en chef de l’équipe du King. Petite nuance toutefois cette année, les sélections des joueurs se feront juste avant le match, autrement dit il va falloir attendre le jour-même pour savoir si ce dernier fera équipe avec son Joker de double-MVP.

A Denver, c’est le résultat d’une saison régulière pour l’instant sans faute. Certes, Coach Malone est aidé de son pivot star puisque Nikola Jokic est sur une autre planète cette année, tournant en triple-double de moyenne sur l’exercice 2023. Mais remettre tous les honneurs au Serbe serait négliger les skills collectifs de l’équipe. Les Nuggets jouissent du premier rating offensif, résultat d’un collectif bien huilé autour de joueurs comme Jamal Murray, Michael Porter Jr. ou Kentavious Caldwell-Pope, qui galopent et qui savent sanctionner en cas de prise à deux sur Niko. Un rythme de jeu qui rappelle celui du Denver des années 80, mené par Alex English, Fat Lever et Kiki Vandeweghe, qui avoisinait les 126 points par match. On souhaite toutefois à Denver un meilleur destin en Playoffs que ces trois larrons qui n’ont jamais fait mieux qu’une finale de conférence.

Les Playoffs, voilà la prochaine étape à gravir dans le Colorado, car Denver n’a jamais été autant en feu depuis la bulle. Et si c’était l’année qu’on attendait tous pour les hommes de Mike Malone ?