Avec la NBA Trade Deadline qui approche à grands pas, les dirigeants des 30 franchises s’activent pour réaliser les transferts nécessaires avant la date fatidique du 9 février prochain. Bien évidemment, la situation de chaque équipe est différente, et c’est spécifiquement pour cette raison qu’on a voulu faire un papier spécial deadline par franchise. Présentation des enjeux, dossiers à surveiller, intentions sur le marché des transferts… on vous explique tout. Au menu aujourd’hui, les Portland Trail Blazers.

LES BLAZERS, PLUTÔT ACHETEURS OU VENDEURS À LA DEADLINE ?

Sauve qui peut, le navire va couler. Si les Blazers restent sur quatre victoires en cinq matchs et que le fouetté de Damian Lillard chauffe comme vache qui pisse, sur le fond, l’effectif de Portland ne trompe personne. Trop peu de garanties. Un sextuple All-Star mal entouré, qui ne peut compter “que” sur Anfernee Simons, Jerami Grant et – soyons fous – Jusuf Nurkic pour tenter un run vers les Playoffs. C’est ambitieux utopique. La franchise de l’Oregon est dans l’obligation de recruter pour faire fructifier les dernières années de Damian Lillard (32 ans). Si Joe Cronin – GM de Portland – ne parvient pas à attirer une ou deux pièces plus clinquantes que celles déjà sous la tutelle de Chauncey Billups, adieu les rêves d’une aventure hors des sentiers battus (et rebattus). Trop d’années à croire que, mais en fait non. Il faut réagir, et pour ça, les Blazers doivent jouer les acheteurs.

LE(S) JOUEUR(S) DES BLAZERS QUI POURRAI(EN)T ÊTRE TRANSFÉRÉ(S)

Le gros pépère poussé au bout de la planche par le capitaine Joe Cronin n’est autre que Jusuf Nurkic. Les Blazers jouent mieux depuis cinq matchs : cinq matchs desquels le Bosnien n’a disputé que 46 minutes. Coïncidence ? Absolument pas. Même s’il se met à poser 20 points et 18 rebonds sur les prochaines soirées, attention à ne pas tomber dans son piège. Celui d’un pivot qui veut conserver son statut de titulaire chez une équipe midrange de l’Ouest. Problemo de problema, Jusuf Nurkic a prolongé l’été dernier à Portland pour 70 millions sur quatre ans : l’intérieur est ainsi lié jusqu’en 2026 avec la Cité des Roses. Une balle dans le pied que les Blazers étaient un peu obligés de se tirer. Difficile de le laisser filer sans contrepartie. Mais difficile également de l’envoyer plomber les finances d’une franchise. Il n’a que 28 ans et peut encore poser de gros cartons dans la raquette d’une équipe qui ne sait pas trop ce qu’elle veut. Avis aux franchises un peu paumées donc : si vos perspectives d’avenir sont floues, que votre young core ne sera pas prêt avant l’horizon 2026, et que l’idée d’un 132 kilos dans la raquette ne vous est point déplaisante, y’a moyen de dépanner un bon ami dans l’Oregon. Disclaimer : non les Rockets, pas vous.

Josh Hart est lui aussi placé sur un siège éjectable. Joe Cronin ne peut pas prolonger Jerami Grant ET son arrière l’été prochain, il lui faut faire un choix. Ce dernier se tourne donc vers un ailier-fort de 28 ans, solide défenseur, attaquant polyvalent qui tire à 42% du parking cette saison, plutôt que vers une espèce de castor qui défend bien et claque 35 points de moyenne sur les deux dernières semaines de régulière. Pas le choix du cœur mais celui de l’esprit.

🚨 Le dossier Jusuf Nurkic doit être surveillé de très près, trade plus que possible à la deadline. Joe Cronin n’est pas satisfait du rendement de son équipe en ce moment, les Blazers ont besoin de renfort et Nurkic a une belle cote sur le marché. Sharpe : quasi intransférable. pic.twitter.com/1ojA3lgBaG — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 23, 2023



LES JOUEURS CONVOITÉS PAR LES BLAZERS

Pas en pole mais quand même en position pour O.G. Anunoby (plutôt annoncé vers New York ou Phoenix). L’idée est bonne : les Blazers seraient bien – très bien – inspirés de se renforcer à l’aile. Dans le cas d’un départ de Yousouf Nourkiche (et comme 47 autres franchises) Portland devra se mettre en quête d’un poste 5 titu. Les épaules solides, le rendement positif, l’attaque et la défense, une grande silhouette dans le style de Myles Turner ou Jakob Poeltl. Du coup on s’est amusé à penser un trade à trois équipes dans lequel les Blazers, dont le banc n’est absolument pas fourni et très mauvaise monnaie d’échange, sacrifient leur capital draft 2024, Jusuf Nurkic et Josh Hart, pour se renforcer à l’aile et dans la peinture. Trois arrivée histoire d’amorcer un run vers les Playoffs, de convaincre les futurs agents libres de resigner (dont Plumlee et McDaniels), pour ensuite envisager un nouveau run en 2024 – et donc snober la draft. Un peu tiré par les cheveux ? Probablement ouai, mais nous au moins on tente.

Sources : Spotrac, Basketballreference, ESPN