Les Knicks prêts à lâcher un gros capital draft pour récupérer OG Anunoby ?

Du renfort pour le mauvais élève Knicks ? Pas vraiment mauvais élève hein, cette saison la machine est repartie. Mais à partir du moment où l’on est proche de sacrifier l’avenir de sa franchise pour O.G. Anunoby, c’est forcément qu’on est un peu mauvais élève, dans le fond.

Boum, on vous balance la pierre brute pas encore taillée : selon Shams Charania, les Knicks et les Suns sont très intéressés par O.G. Anunoby (Portland en 3e position). Dans le cas où un trade serait compliqué à mettre en place avant le 10 février, les discussions pourraient très bien reprendre cet été. Aucune urgence donc, mais quand même l’envie de se renforcer pour aborder sereinement – et avec le plein d’ambitions – cette deuxième partie de saison 2022-23.

Pourquoi appuie-t-on davantage la piste Knicks ? Contrairement aux quarante dernières Trade Deadlines, la Big Apple n’est pas intégrée à toutes les rumeurs sorties par les insiders. Il y a donc ce sentiment d’un bouton de crédibilité enfin enfoncé, comme si la franchise de Manhattan n’avait plus besoin de faire les cabines d’essayage pour se trouver belle. On cause vrai et on cause possible. Cam Reddish, Derrick Rose et Evan Fournier semblent être les premiers (et seuls?) assets à nous venir en tête. Nul besoin de vous faire un dessin : il faudra que les Knicks balance du pick de draft pour espérer convaincre les Raptors. Pourquoi Anunoby ? Il joue 36 minutes par match et ne s’est pas encore blessé cette saison. Tom Thibodeau s’imagine déjà en train de lui faire franchir la barre des 60 minutes sur une triple prolongation. Quoi d’autre ? De la défense, du scoring et un peu d’adresse de loin (36%). Poste 3/4 amovible selon les différentes situations : -12 contre les Pacers et tu le balances en 4, histoire d’un peu de spacing et des points rapides, +9 contre Boston et tu le missionnes sur Tatum. En tout point un joueur utile, à condition de ne pas lui obstruer les vaisseaux sanguins avec trois kilolitres de pression dus à un package trop important en échange. Métaphore cheloue, mais faut pas balancer trop de 1er tours quoi.