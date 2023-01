Gros sujet du week-end, la faute non sifflée sur LeBron James dans les dernières secondes du match Celtics – Lakers a évidemment fait réagir énormément de monde. Dont les… arbitres NBA sur leur compte Twitter officiel.

Des controverses sur l’arbitrage, il y en a beaucoup dans une saison régulière de 1 230 matchs, et souvent on passe assez rapidement à autre chose. Mais rares sont celles qui font autant de bruit que la controverse de samedi soir à Boston.

Parce que c’est LeBron James. Parce qu’on parle d’un match opposant deux rivaux et équipes mythiques de la NBA. Parce que c’est une action qui a littéralement fait basculer la rencontre dans les derniers instants, le tout en antenne nationale.

Une controverse tellement grande que les arbitres NBA ont estimé nécessaire de sortir un mini-communiqué sur Twitter, ce qui là encore n’arrive pas souvent.

Like everyone else, referees make mistakes. We made one at the end of last night’s game and that is gut-wrenching for us. This play will weigh heavily and cause sleepless nights as we strive to be the best referees we can be.https://t.co/WyN8QVuTOl

— NBA Referees (@OfficialNBARefs) January 29, 2023