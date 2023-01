Vous n’avez pas pu la rater, contrairement aux arbitres. Cette nuit, dans les dernières secondes du match entre les éternels rivaux Lakers et Celtics, une faute évidente de Jayson Tatum sur LeBron James a été oubliée par les officiels, de quoi faire enrager le King et l’ensemble de l’équipe de Los Angeles. Après la défaite de L.A., Dennis Schroder s’est lâché sur son compte Insta.

“Les arbitres devraient recevoir des amendes pour leurs erreurs.”

Voici le message que Schroder a envoyé à la NBA suite à la fin de match très controversée entre les Lakers et les Celtics. Une façon pour le meneur allemand de mettre la Ligue on the spot pour sanctionner les arbitres comme elle peut le faire avec les joueurs, eux qui reçoivent des amendes voire des suspensions lorsque leur comportement est jugé inapproprié.

Aujourd’hui, les arbitres NBA ne sont pas sanctionnés en tant que tel pour leurs erreurs, même les plus flagrantes. Ils ont déjà un job assez difficile comme ça, ils sont déjà suffisamment critiqués pour que la NBA veuille bien en rajouter. La Ligue souligne néanmoins les mauvaises décisions des officiels en fin de match à travers les fameux “Last Two Minutes Reports”. De plus, les arbitres sont évidemment notés tout au long de la saison et ce sont les meilleurs, ainsi que les plus expérimentés, qui gagnent le droit d’arbitrer les matchs les plus importants en Playoffs. Donc d’une certaine manière, les officiels se pénalisent eux-mêmes quand ils font des erreurs grossières.

Mais le moment est-il venu de sanctionner plus directement les arbitres pour des erreurs évidentes faisant basculer le cours d’un match ?

C’est en tout cas l’avis (à chaud) de Dennis Schroder, également agacé par la tendance des officiels à infliger une faute technique aux joueurs qui réagissent à leurs propres bourdes…

Je parle pas souvent d’arbitrage car y’a 150 autres choses plus intéressantes à discuter, mais la NBA doit améliorer son système quand on voit la fin de match de cette nuit entre Lakers et Celtics. C’était atroce, et TOUT LE MONDE était d’accord sur le fait qu’il y avait faute. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 29, 2023

Au début du mois de janvier, l’Euroleague a carrément suspendu un arbitre pour une mauvaise décision flagrante en fin de match. On doute que la NBA, qui aime protéger ses arbitres, aille aussi loin. L’épisode de cette nuit – un match en antenne nationale entre deux franchises mythiques et impliquant la plus grande star NBA (LeBron) – a certes le potentiel pour faire changer certaines choses mais on voit plus la Ligue modifier ses règles en matière de vidéo que d’infliger de grosses sanctions aux arbitres.

“Le replay center devrait aussi utiliser le ralenti pour corriger ces décisions arbitrales, surtout sur une action importante comme cette faute ÉVIDENTE sur LeBron à la fin du match.” – Dennis Schroder

Parce que oui, ça aussi c’est un débat. Comment se fait-il que les arbitres ne puissent pas consulter la vidéo sur une action aussi importante ? Sans rentrer dans les détails (pour les geeks, on vous renvoie ici et là), on rappelle juste que les officiels n’ont pas la possibilité aujourd’hui d’accorder une faute en aval de l’action si rien n’a été sifflé au cours de cette dernière. Les coachs, qui possèdent un challenge par match, ne peuvent pas non plus demander la vidéo pour obtenir une faute qui n’a pas été sifflée (seulement l’inverse). C’est donc peut-être à ce niveau-là que la NBA doit faire quelque chose pour éviter ce genre d’épisode, qui n’est pas bon pour la réputation des arbitres et de la Grande Ligue.

“Cela doit s’arrêter. On a besoin de chaque victoire pour atteindre nos objectifs ! Perdre 3 à 5 matchs cette saison à cause de plusieurs erreurs des arbitres est très dur.” – Dennis Schroder

La frustration chez les Lakers est à son comble, eux qui se sentent lésés par l’arbitrage depuis plusieurs matchs alors qu’ils tentent de remonter dans le classement d’une Conférence Ouest hyper serrée. Aujourd’hui, on peut les comprendre.