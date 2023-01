Qu’il est loin le temps où Myles Turner était annoncé partant du côté des Lakers avec Buddy Hield afin d’éviter le tanking des Pacers qui s’annonçait. Aujourd’hui, la franchise d’Indianapolis est l’une des plus surprenantes de la saison et est bien partie pour au moins accrocher le play-in. Et le pivot est loin d’y être étranger.

Myles Turner et les Pacers, c’est bel et bien une histoire qui va continuer, au moins pour quelques temps encore, puisque le pivot, membre de Team USA en 2019, a décidé de prolonger l’aventure pour 2 ans, avec une structure un peu particulière pour ce deal. En effet, la muraille de la franchise, qui signe la meilleure saison de sa carrière avec 17,5 points, 7,9 rebonds et 2,4 contres par match, a prolongé pour un montant total de 58 millions. Mais, fait un peu particulier le contrat est effectif dès maintenant. Il touchera ainsi 17 millions de son contrat dès cette saison, en plus des 18 qui lui étaient déjà promis dans son ancien contrat. Puis il empochera respectivement 20,9 et 19,9 patates lors des saisons 2023-2024 et 2024-2025.

Myles Turner and Pacers reach agreement to keep Turner under contract through 2024-25 season, salaries as followed, per sources: – $35 million this season ($18M salary plus $17M of Pacers’ salary space)

– $20.9M in 2023-24

– $19.9M in 2024-25 Total: 2 additional years, $58M. — Shams Charania (@ShamsCharania) January 28, 2023

Les Pacers semblent donc vouloir continuer avec l’ossature de l’équipe, au moins jusqu’à la fin de saison, histoire de voir jusqu’où ces jeunes aux dents longues peuvent aller. Mais si ça ne prend pas comme espéré, son contrat dégressif à un montant très raisonnable pour ce type de profil en NBA peut toujours être transféré, et les candidats seront nombreux à rôder autour de Myles Turner, qui est membre de l’une des jeunesses les plus excitantes de la ligue avec Tyrese Haliburton et Bennedict Mathurin, ou encore Chris Duarte, Jalen Smith et Andrew Nembhard. Le pivot a pris une autre dimension depuis le départ de Domantas Sabonis à Sacramento dans ce trade qui arrange finalement les deux équipes, et a retrouvé le goût de jouer chez les Pacers, lui qui ne cachait pas ses envies d’ailleurs, qui a donc fait machine arrière mais qui reste un candidat au trade lors des prochaines années.

Le montant reste quoi qu’il en soit très raisonnable pour un joueur de son calibre, l’un des meilleurs protecteurs d’arceau de la ligue. Que ce soit à Indianapolis ou ailleurs, l’équipe qui l’aura pour la durée de ce contrat fera une excellente affaire.