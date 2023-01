Avec la NBA Trade Deadline qui approche à grands pas, les dirigeants des 30 franchises s’activent pour réaliser les transferts nécessaires avant la date fatidique du 9 février prochain. Bien évidemment, la situation de chaque équipe est différente, et c’est spécifiquement pour cette raison qu’on a voulu faire un papier spécial deadline par franchise. Présentation des enjeux, dossiers à surveiller, intentions sur le marché des transferts… on vous explique tout. Au menu aujourd’hui, les Milwaukee Bucks.

LES BUCKS, PLUTÔT ACHETEUR OU VENDEUR À LA DEADLINE ?

Malgré une bonne troisième place à l’Est, on pourrait voir un peu de mouvement du côté de Milwaukee à la Trade Deadline. Aucun gros deal en perspective mais plutôt des petits ajustements, des renforts à des postes qui auraient besoin d’un peu plus de profondeur.

On pense notamment aux ailes, qui ont beaucoup pâti ces derniers mois des absences de Khris Middleton. Si le All-Star retrouve petit à petit la santé, il serait sans doute utile de se prémunir d’une éventuelle rechute en faisant signer un ou plusieurs joueurs capables de faire le taf. Reste à trouver de quoi se les offrir alors que la franchise n’est pas hyper fournie en premier tour de Draft (dû au trade de Jrue Holiday notamment).

LE(S) JOUEUR(S) DES BUCKS QUI POURRAI(EN)T ÊTRE TRANSFÉRÉ(S)

Une chose est déjà actée dans le Wisconsin, c’est le départ à venir de Serge Ibaka. Débarqué l’an dernier à Milwaukee, l’intérieur espagnol n’a pas laissé un grand souvenir chez les Daims. Alors qu’il fait très régulièrement banquette, le joueur et la direction ont conclu qu’il valait mieux en rester là. L’idée est donc de lui trouver un nouveau port d’attache d’ici le 9 février.

Autre garçon qui a été mentionné dans pas mal de rumeurs : Grayson Allen. Le sniper est une contrepartie qui a déjà été demandée par certaines franchises (New York notamment) mais les Bucks semblent réticents à l’idée de s’en séparer. Peut-être attendent-ils une meilleure cible pour l’envisager. On surveillera aussi le cas George Hill, de moins en moins utilisé et dont le contrat finissant (à hauteur de 4 millions) pourrait s’avérer pratique dans les dix prochains jours.

🚨 Grayson Allen circule dans beaucoup de rumeurs ces derniers temps, notamment côté Knicks contre Cam Reddish. Milwaukee pourrait faire en sorte de récupérer Jae Crowder sans inclure Grayson dans le deal, mais cela semble compliqué au premier coup d’œil. À surveiller de près. pic.twitter.com/0QMGtHB8Mn — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 23, 2023

LES JOUEURS CONVOITÉS PAR LES BUCKS

Comme annoncé plus haut, on va regarder sur les ailes pour d’éventuelles recrues à Milwaukee. Plusieurs noms sont revenus ces dernières semaines dans les médias. Eric Gordon, qui semble de moins en moins supporter sa vie chez les Rockets, a semble-t-il déjà fait l’objet d’une offre (refusée par Houston). Vétéran, expérimenté, bon shooteur, capable d’apporter du scoring en sortie de banc, il coche les cases.

Dans un profil plus glue guy, polyvalent, soldat à emmener en Playoffs, les Bucks souhaiteraient récupérer Jae Crowder. Le pitbull, toujours au placard à Phoenix, attend impatiemment un départ. Reste que la concurrence est lourde et que les Suns se feront évidemment une joie de vendre au plus offrant ou du moins de prendre le deal qui arrange le plus leurs affaires.

Enfin, la bande au Greek Freak serait intriguée par le cas Cam Reddish, en bout de piste à New York. Là encore, plusieurs équipes pourraient jouer des coudes dans les prochains jours pour l’ancienne pépite de Duke.