Trade Deadline 2023 : voici 1 joueur par franchise NBA qui pourrait être transféré d’ici le 9 février prochain

La Trade Deadline animera la NBA jusqu’au 9 février prochain, date limite pour transférer des joueurs. Mais qui sera échangé ? Et qui a les meilleures chances de bouger ? Pour Noël, on vous propose un jeu tout simple : identifier 1 joueur par équipe qui a de bonnes chances de faire ses valises !

Concept tout simple, mais qui marche comme chaque année.

On a 30 équipes NBA, 30 équipes qui décrocheront leur téléphone dans les 6 prochaines semaines, et donc 250 rumeurs à venir.

Pour chaque franchise, nous avons sélectionné 1 joueur en nous basant sur la situation du joueur, de son équipe, les rumeurs récentes et le contexte contractuel.

Bien évidemment, nous sommes ouverts aux débats : c’est donc à vous de nous dire si vous êtes d’accord… ou pas !

# ATLANTA HAWKS : JOHN COLLINS

Depuis plusieurs mois, la relation entre les Hawks et John Collins est loin d’être au beau fixe.

Après une prolongation de contrat durement menée et une présence dans toutes les rumeurs de transferts (NDLR : Ben Simmons l’an dernier), John Collins pourrait et devrait être le prochain joueur d’Atlanta transféré. Sachant que les Hawks viennent de changer de direction avec Landry Fields aux commandes, et qu’il est temps pour Atlanta de passer un cap, l’intérieur d’Atlanta est le joueur le plus probablement transféré d’ici le 9 février prochain.

Bonus pour les équipes qui veulent l’obtenir, Collins est sous contrat jusqu’en 2025 minimum.

# BOSTON CELTICS : PAYTON PRITCHARD

Avec l’arrivée de Malcolm Brogdon cet été, on savait que Pritchard serait moins utile à Boston.

Ce début de saison le prouve, avec un temps de jeu en baisse, une réussite au tir qui chute (34% à trois-points), et un impact moins évident sur le terrain. Pour une équipe de Boston qui ne vise rien d’autre que le titre de champion cette année, chaque mouvement et chaque amélioration compte. Sachant que l’effectif est ultra-solide et bien en place, marchander Pritchard pour renforcer le banc ne serait pas de refus sur un autre poste, les rumeurs commençant à faire surface.

On compte sur Brad Stevens pour nous dynamiter tout ça.

# BROOKLYN NETS : CAM THOMAS

Les Nets sont sur une excellente dynamique, mais où est passé le phénomène Cam Thomas ?

Surprenant lors de sa saison rookie, Thomas a été victime de plusieurs éléments qui l’enfoncent de plus en plus au bout du banc. Premièrement, le changement d’entraîneur avec le départ de Steve Nash. Deuxièmement, le retour du sérieux à Brooklyn, avec des aspirations portées vers le mois de juin en NBA plutôt que les rumeurs sur TMZ. Et enfin, une concurrence plus rude sur la ligne arrière, en présence d’autres vétérans plus efficaces (même Edmond Sumner est passé devant lui dans la rotation).

Doué, talentueux, Cam Thomas est la pièce que Sean Marks pourrait marchander afin de renforcer son groupe.

On en reparlera en détail demain mais, me demande si y’a pas un petit coup de téléphone à passer côté Rob Pelinka pour Gordon Hayward et Terry Rozier ou Kelly Oubre.

# CHARLOTTE HORNETS : KELLY OUBRE

En dernière année de contrat, Kelly Oubre sera agent-libre cet été.

Pourquoi ne pas en profiter pour le marchander, lui qui réalise une belle saison individuelle dans le marasme des Hornets (21 points de moyenne) ? À Charlotte, le plan a l’air assez clair, il faut viser la Draft et ne pas forcément compter sur ses actuels vétérans. Si Terry Rozier et Gordon Hayward sont donc eux aussi tout à fait transférables, la situation contractuelle d’Oubre nous pousse à le choisir devant ses deux coéquipiers. Car dans quelques mois, difficile de voir Kelly prolonger à Charlotte.

C’est à Mitch Kupchak de se bouger, d’ici le 9 février prochain.

# CHICAGO BULLS : NIKOLA VUCEVIC

Agent-libre cet été, Nikola Vucevic ne donne pas le sentiment de vouloir prolonger à Chicago.

Il faut dire qu’aucune extension n’a été avancée ou actée entre le pivot et le management des Bulls cet été, ce qui a plus ou moins annoncé la couleur pour la suite des opérations. Dans une équipe de Chicago en difficulté, avec donc d’autres joueurs également transférables (NDLR : DeMar DeRozan), Nikola Vucevic a le profil idéal du joueur bazardé à la deadline et qui lance un processus de pivot dans la politique des Bulls. La mayonnaise, au final, n’aura pas tant pris que ça entre l’intérieur et Chicago.

La seule question, c’est la suivante : sera-t-il le seul joueur des Bulls transféré d’ici le 9 février ?

# CLEVELAND CAVALIERS : CARIS LEVERT

Par élimination, il faut bien qu’on se penche sur Caris, mais y aura-t-il un transfert à Cleveland ?

Tout en haut du classement le groupe vit bien et avec une réelle profondeur d’effectif, les Cavs ne sont pas obligés de faire de mouvement en février. L’an dernier c’était le contraire, et Caris LeVert (à surveiller) était justement en arrivée d’Indiana. Dans sa dernière année de contrat, donc agent libre cet été, l’arrière pourrait tout à fait partir dans un package surprise réalisé par Koby Altman. Seulement, son impact en sortie de banc aiderait bien JB Bickerstaff lors des futurs Playoffs.

Alors, transfert ou pas transfert autour de l’homme tout vert ?

# DALLAS MAVERICKS : TIM HARDAWAY JR

Déjà présent dans plusieurs rumeurs de trade depuis des mois, Tim Hardaway Jr semble sur le départ.

Si à Dallas, n’importe quel shooteur est le bienvenu afin de sanctionner les pénétrations de Luka Doncic, la priorité des Mavs est au-dessus de cela : il faut une star aux côtés du phénomène, et n’importe quel joueur est transférable en ce sens. Des joueurs comme Dwight Powell sont donc eux aussi dans la balance, mais le secteur intérieur texan a besoin de ce dernier et THJ a cette présence dans les rumeurs depuis fort longtemps qui nous pousse à le choisir.

En bonus, contrat dégressif et verrouillé jusqu’en 2025.

# DENVER NUGGETS : DEANDRE JORDAN

Tout comme les Cavs mentionnés juste au-dessus, faut-il forcément réaliser un trade à Denver ?

Le groupe déroule, les jeunes sont responsabilisés, et le regard est porté sur les Playoffs ainsi que les Finales NBA. On sait aussi que l’urgence va bientôt se pointer chez les Nuggets, celle de vraiment accéder à la série ultime pour le trophée de champion. Ainsi, même si on apprécie ses blagues et son expérience, DeAndre représente le nouveau test pivot (coucou DeMarcus Cousins) dont on est pas trop fan du côté de Denver. On voit l’idée, mais dans l’exécution… pas trop.

C’est donc à Calvin Booth de nous montrer s’il bougera ou fera statu quo à la deadline.

Yesterday, Saddiq Bey and I had a long conversation about everything — from being moved to the bench, self-doubt, faith/spirituality and much, much more.

He was very open and insightful. Real good stuff.

Saddiq Bey unplugged…https://t.co/w1F7AY5b9I

— James L. Edwards III (@JLEdwardsIII) December 18, 2022