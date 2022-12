On voit la vie en rose à Sacramento. Les Kings dépassent les attentes en se maintenant dans les hauteurs de la Conférence Ouest, affichent une régularité surprenante et pourraient bien se poser comme de sérieux concurrents à la mi-avril. Grand artisan de ce succès, le General Manager Monte McNair pourrait être récompensé par une prolongation de contrat.

Interro surprise ! Chacun sort sa preview et nous donne ses prédictions sur la saison des Kings ! Allez, on ressort ses fiches, et on va voir qui a commandé une boule de cristal défectueuse. Il fallait une certaine confiance pour oser classer les Kangz dans le Top 6 de l’ouest avant le début de la saison régulière, une confiance que même les fans les plus hardcores de la commu Kings n’ont plus depuis longtemps (environ 17 ans, au hasard). Force est de constater que le groupe vit bien dans la capitale californienne, et que Monte McNair n’y est pas pour rien. Le propriétaire de la franchise, Vivek Ranadivé, semble parfaitement conscient des bienfaits qu’a apporté son nouveau GM depuis son arrivée en septembre 2020 et pourrait bien prolonger ce dernier incessamment sous peu.

Monte McNair reportedly could be getting a contract extension soon https://t.co/9pUPcJ0Bfe — Kings on NBCS (@NBCSKings) December 19, 2022

On apprend aujourd’hui via Marc Stein du New York Times – dans The Stein Line – que “les espoirs grandissent quant à une prolongation du GM des Kings, Monte McNair, dès le début de l’année 2023.” Selon l’insider, le fait que cette prolongation ne soit toujours pas actée est d’ailleurs une surprise au sein de la Ligue. Bon, ça a le mérite d’être clair : le responsable de la franchise a fait du vrai bon taf à Sacto, et mérite une récompense. Quand on lui parle de l’éventualité d’une extension de contrat, le principal intéressé rétorque :

“Ma famille et moi aimons la ville de Sacramento […] mais je me concentre plus sur le fait de gagner et de continuer sur notre bonne dynamique” Monte McNair pour Sacramento Bee

Pourtant, la décision du GM de trader sa pépite Tyrese Haliburton (accompagné de Buddy Hield) à Indianapolis afin de récupérer Domantas Sabonis à l’intérieur avait suscité de nombreuses réactions, tant le meneur semblait promis à un avenir radieux. Depuis qu’il a enfilé le bob des Pacers, Thérèse se régale d’ailleurs, et reste à l’heure actuelle le meilleur passeur de la NBA avec 10,7 caviars par rencontre. Mais Domas lui aussi se plaît bien dans sa nouvelle franchise, et son association avec le renard le plus rapide de l’Ouest, De’Aaron Fox, comble les fans du Golden 1 Center. Avec les Kings toujours parmi les cinq meilleurs bilan de la Conf Ouest, les deux amigos pourraient même se retrouver au All-Star game ensemble (ce qui serait une première depuis 2004 pour Sacramento).

Les Kings filent droit cette saison et Monte McNair pourrait logiquement aller chercher une prolongation de contrat pour continuer à construire le projet de Sacramento sur la durée. Le soleil continue de briller en Californie.

