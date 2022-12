C’est votre nouveau rendez-vous hebdomadaire, un de plus qui vous fera hurler à qui veut l’entendre que le lundi reste le meilleur jour de la semaine. Oh que si. Partenaire Particulier ? C’est un son sur lequel tes parents se dandinèrent jadis, mais ce sera surtout l’occasion toute la saison d’évoquer des joueurs NBA par le prisme de… leurs coéquipiers. Aujourd’hui, focus sur Wilt Chamberlain !

Quel est le meilleur coéquipier d’untel ? Et vous mettez qui sur le podium all-time des teammates de Jordan ? Voilà le genre de questions qu’on va se poser, ensemble, chaque lundi à midi et toujours sur la chaine préférée de ton joueur préféré !

On part ce midi sur un monstre sacré de la balle orange : l’homme aux cent points, le rival numéro un de Bill Russell, celui qui a claqué 50 points de moyenne sur une saison NBA, Wilt – The Stilt – Chamberlain ! Machine à records et véritable terreur des raquettes dans les années 60 et au début des années 70, le mythique pivot des Warriors et des Lakers aura buté plusieurs fois sur Boston (et un certain numéro 6) mais il a quand même pu décrocher deux bagues durant sa brillante carrière. Hormis ce palmarès, Chamberlain a aussi croisé du beau monde sur les parquets et il a partagé le vestiaire avec des légendes. Quelques noms sortent évidemment du lot : on pense à Jerry West dit le “Logo” ou le mythique Elgin Baylor à L.A., Hal Greer ou encore Paul Arizin pour l’époque Philadelphie. Alors, c’est qui le meilleur coéquipier all-time de Wilt Chamberlain ?

On est reparti pour un tour ! Chaque lundi, à l’heure du dej, pour ne jamais oublier que le lundi est le meilleur jour de la semaine. Partenaire Particulier Épisode 9, action, moteur, ça tourne.