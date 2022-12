Nic Claxton l’affirme : il est un candidat déclaré au trophée Hakeem Olajuwon récompensant le meilleur défenseur de l’année. Une affirmation certes pas complètement impertinente, mais tout de même osée, dont il va maintenant falloir défendre la crédibilité sur les parquets.

“Moi j’ai parlé, j’assume”. Cette phrase d’un illustre poète de Boulogne-Billancourt adressée à son rival sevranais, Nic Claxton pourrait la faire sienne pour la suite de l’exercice 2022-23. Le pivot de Brooklyn (27 titularisations cette saison, sa quatrième dans la Grande Ligue) a en effet ouvert assez grand la bouche dernièrement au micro de YES Network (bien que cela soit une habitude chez pas mal de joueurs) en déclarant être un top candidat pour succéder à Marcus Smart au palmarès du DPOY.

Nic Claxton discusses the emotions and excitement he felt after tonight’s win over Toronto. #NETSonYES pic.twitter.com/LFPp7nkTwX — YES Network (@YESNetwork) December 17, 2022

“Honnêtement, je sens que je suis l’un des meilleurs défenseurs de la Ligue, je sens que je devrais être en haut de la discussion pour le DPOY. Je sens que je n’ai pas le respect que je mérite. On gagne, j’ai de bonnes stats (2,3 contres de moyenne cette saison, ndlr), je protége le cercle, je peux défendre les cinq postes.”

Vous l’aurez compris, le jeune joueur (23 ans) ne manque pas d’assurance. Dans l’absolu, ses propos ne sont pas totalement injustifiables. En effet, même si les coéquipiers de KD ont seulement le seizième defensive rating de NBA actuellement avec 112,4 points encaissés en moyenne sur 100 possessions, Nico fait de son mieux pour rehausser le niveau, puisqu’avec son defensive rating de 110,3, il possède le meilleur parmi les joueurs jouant plus de 24 minutes par match dans le roster dirigé par Jacque Vaughn.

Au sein d’une équipe des Nets qui possèdent le quatrième bilan de l’Ouest et le septième au général, difficile de nier son impact sur les siens de ce côté du terrain. Cependant, à titre individuel, il semble tout de même loin des Giannis Antetokounmpo, Bam Adebayo, OG Anunoby, Evan Mobley ou encore Brook Lopez qui ont les faveurs des pronostics. Même visuellement, malgré son évidente mobilité qui lui permet de tenir des profils plus rapides en switch, Claxton ne dégage pas la même impression de domination défensive que d’autres monstres de la Ligue dans le domaine. Le potentiel est bien là donc, mais à l’heure actuelle, viser le DPOY paraît tout de même un poil ambitieux pour l’ancien de l’Université de Géorgie.

Désolé Mister Claxton, être un intérieur originaire des îles Vierges (hello Tim Duncan) ne sera pas un critère suffisant pour choper un DPOY. On parle d’un trophée qui récompense le boss de la catégorie, et l’intérieur des Nets a encore un peu de temps pour rejoindre le haut de la montagne.

Source texte : Yes Network