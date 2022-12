Talent précoce et déjà superstar en NBA à seulement 23 ans, Luka Doncic entre un peu plus dans la cour des grands avec la sortie de sa première signature shoes. Un step supplémentaire important dans la carrière déjà hallucinante du Slovène. Un step qu’il pourra donc franchir avec des chaussures à son nom. La Jordan Luka 1 est disponible sur le site de notre partenaire Bouncewear. On fait le tour de la bête ci-dessous.

Véritable monstre de la balle orange depuis ses premiers pas en pro, Luka Doncic ne franchit pas les échelons, il les survole comme il le fait avec n’importe quel défenseur. Star du Real Madrid et déjà champion d’Europe avec la Slovénie alors qu’il atteignait à peine la majorité, Luka Doncic n’a jamais eu à attendre trop longtemps pour connaître le succès. La transition avec la NBA ? Aucun problème, la pépite ne fait que progresser, ravageant les défenses aux quatre coins du pays. Cette saison, c’est encore plus le cas. 33 points mais aussi 8,4 rebonds et 8,7 passes décisives, voilà la feuille de stats moyenne d’un Lulu chaque soir sur les parquets de l’Oncle Sam. Candidat légitime au titre de MVP, le talent de Ljubljana semble promis aux plus haut sommets de la Ligue, que ce soit sur le plan individuel ou collectif.

On parle de quoi exactement ? Devenir le visage de la NBA, son meilleur joueur, et un modèle à suivre pour les générations à venir, comme le font en ce moment des LeBron James, Stephen Curry ou encore Kevin Durant. Cet héritage, il est fait de titres bien sûr, d’actions à reproduire sur les playgrounds de chaque continent mais chacune de ces stars a dépassé le cadre du sport pour devenir une véritable marque, une égérie. Signé par la marque Jordan Brand en 2019, Doncic a lui aussi les clefs pour devenir un phénomène hors des parquets et la sortie de cette Luka 1 semble surtout annoncer le commencement d’une ère Luka Doncic dans l’univers de la chaussure sportive.

Chez TrashTalk on fait dans l’actu du moment et ça tombe bien car deux nouveaux coloris sortent ces jours-ci. On commence avec la Luka 1 “Racer Blue” qui, grosse surprise, est majoritairement… bleu (les fans de Dallas savourent ce moment). On retrouvent également une touche de vert sur l’avant de la semelle et dans la chaussure et du rose sur le contrefort. Le dessous de la semelle est lui un mix entre rose, différentes notes de bleu et du vert. Le logo de Luka Doncic est évidemment présent au niveau de la languette. S’agissant de la chaussure, Jordan a innové avec l’intégration d’une mousse dite Formula 23, au niveau de la semelle intermédiaire, qui doit permettre un meilleur maintien et favoriser les stepbacks. Tiens, tiens, ça serait pas le move préféré de quelqu’un ça ? Mais oui, et c’est pas anodin. La technologie IsoPlate, qu’on va retrouver à l’avant du pied, doit quant à elle permettre de meilleurs déplacements latéraux. De quoi assurer de beaux eurosteps pour l’ami Luka.

La fiche de la Jordan Luka 1 “Racer Blue” :

Date de sortie : 15 décembre 2022

15 décembre 2022 Marque : Jordan Brand

Jordan Brand Prix : 110,00€

110,00€ Disponible chez Bouncewear

On passe ensuite au modèle “University Red”, doté des mêmes caractéristiques techniques que l’autre version, et celui-ci risque de rappeler quelques souvenirs à Luka Doncic. Inspiré de la Air Jordan 36 “Matador”, cette seconde version permet un joli clin d’œil au passé madrilène de Lulu, lui qui a évolué plusieurs saisons au Real Madrid. On part donc sur un coloris presque exclusivement rouge, une couleur qui parlera aux fans ibériques (rouge, torero, rojo, la Roja, vous avez capté). Encore une fois la marque de Luka Doncic apparaît sur la languette, couleur or cette fois, afin d’imiter le costume des toreros et rappeler que la pépite était surnommée “El Matador” dans la capitale espagnole. 4 ans après son départ d’Espagne, Luka Doncic va encore faire tourner des têtes au pays de Cervantes (et ailleurs).

La fiche de la Jordan Luka 1 “University Red” :

Date de sortie : 19 décembre 2022

19 décembre 2022 Marque : Jordan Brand

Jordan Brand Prix : 110,00€

110,00€ Disponible chez Bouncewear

La Jordan Luka 1 est certainement la première d’une longue série pour le prodige prématuré de Ljubljana. Tous les coloris de ce premier modèle signature sont à retrouver ces jours-ci chez les copains de Bouncewear. La Lukamania va-t-elle s’inviter sous le sapin en cette fin année 2022 ?

