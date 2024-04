Caitlin Clark va signer un contrat à huit chiffres avec Nike

La meilleure marqueuse de l’histoire du championnat universitaire, fraîchement débarquée en WNBA, serait proche de signer un contrat avec Nike selon les informations rapportées par The Athletic. Un énorme partenariat qui pourrait dépasser les 10 millions de dollars pour Caitlin Clark, qui devrait même avoir une paire de sneakers à son nom. La classe.

Il y a trois jours, Caitlin Clark a logiquement été sélectionnée avec le premier choix de la Draft 2024 par le Indiana Fever. Déjà superstar du basket, elle n’a cessé de battre des records d’audience pendant son parcours universitaire, jusqu’à atteindre près de 19 millions de téléspectateurs face à South Carolina en finale de la March Madness.

Bref, Caitlin Claque. Mais le petit monde du basket avait appris dans la foulée les montants des salaires en WNBA, avec autant de surprise que de sourcils froncés. Première de sa cuvée de draft, elle touchera un salaire autour des 80 000 dollars pendant 4 ans, très très très (très très) loin des tarifs en vigueur en NBA par exemple.

Mais le média The Athletic a indiqué que la star négociait un contrat avec Nike, qui serait un des plus gros de l’histoire de la ligue féminine. Huit chiffres et sa propre paire de chaussures, un deal mérité pour la joueuse qui affichait 31,6 points et 8,9 passes dans le Big Ten cette saison.

Breaking: Indiana Fever’s Caitlin Clark – the No. 1 pick in the WNBA draft – is nearing a lucrative, eight-figure endorsement deal with Nike, per industry sources. Clark is set to receive her own signature Nike shoe.

Story with @MikeVorkunov, @benpickman: https://t.co/pjBBTmHc78

— Shams Charania (@ShamsCharania) April 18, 2024

L’intérêt médiatique et des fans de basket pour la WNBA n’a jamais été aussi haut, et Clark y joue un rôle plus qu’important. 2,4 millions de personnes étaient devant la draft cette année, soit plus de 4 fois le chiffre de l’an dernier. Les billets pour les matchs d’Indiana et les maillots floqués de son nom connaissent également un succès dingue. Caitlin Crack.

Il semble logique de voir la joueuse signer de tels contrats avec la marque à la virgule, alors qu’elle est aussi liée avec Gatorade ou State Farm. Si son salaire est bas par rapport à ce dont on a l’habitude dans le sport professionnel masculin, sa principale source de revenu sera via le sponsoring.

Imaginez deux secondes des joueuses ou des joueurs fouler les parquets avec la “Clark 1”, ça fait rêver. Caitlin Classe, et on a encore plus hâte de voir la saison débuter en WNBA.

Source texte : The Athletic