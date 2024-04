Chris Paul, arrivé dans la baie d’Oakland l’année dernière, a connu une saison difficile entre pépins physiques et nouveau rôle en sortie de banc. À trois semaines de son 39ème anniversaire, le meneur est proche de la sortie mais assure vouloir continuer. Avec les Warriors ? Rien n’est moins sûr.

Rajon Rondo a raccroché les baskets il y a quelques semaines, et Chris Paul n’envisage pas pour l’instant d’imiter son ancien rival. Dans un entretien accordé à The Athletic, il a exprimé son envie de repartir pour un tour en octobre prochain :

“Je parlerai à ma femme et à mes enfants, à ma famille, à ceux qui me soutiennent et je verrai. Mais ce n’est pas la fin. J’en suis certain.” – Chris Paul

Chris Paul: “I’m grateful that I got a chance to be here with these guys. Me and Steph were already connected. Me and Dray definitely got a real connection now. And somebody I’m grateful that I really got a chance to know is Klay.”https://t.co/qCYxFsRRKY

— Anthony Slater (@anthonyVslater) April 17, 2024

Pour autant, le ciel est sombre et l’avenir menaçant. Clairement sur le déclin physiquement, CP3 n’a disputé que 26 minutes par soir cette saison et seulement 18 lors du Play-in (3 points, 1 rebond, 2 passes). Toutes ses statistiques (points, rebonds, passes, interceptions, contres) sont au plus bas de sa carrière, et son rôle chez les Warriors plus que jamais fragile.

Nommé leader du banc par Steve Kerr en début de saison, il s’est malheureusement davantage distingué par son mentorat sur les jeunes que par son impact sur le parquet. Les déclarations récentes de son coach, à la suite de l’élimination face aux Kings, sont loin d’être rassurantes.

“Il a toujours été le meneur de jeu titulaire de son équipe, mais on manque de taille. Même s’il est l’un de nos meilleurs joueurs, si on veut mettre nos meilleurs joueurs sur le terrain – et il est l’un d’entre eux – et on commence à additionner Chris, Steph, Klay, ce n’est pas l’effectif idéal pour lui.” “Vous avez vu ce soir que la taille et le physique {des Kings, ndlr} nous ont submergé (…) Il n’y a donc pas autant de minutes que Chris le souhaiterait.” – Steve Kerr

Au sein d’un effectif qui ne lui est “pas idéal”, difficile d’imaginer le front-office débourser 30 millions pour le futur Hall of Famer, alors que le propriétaire dispose déjà de la masse salariale la plus élevée de la ligue. Les 12 derniers mois ne semblent en tout cas pas aller en ce sens.

Son contrat n’est pas garanti pour la saison 2024-25, et ce sont les Warriors qui ont le dernier mot. D’ici le 28 juin, la franchise peut faire le choix de le garder au sein de l’effectif, ou de le couper. Alors que Klay Thompson (et ses 43 millions annuels) sera agent libre cet été, Golden State a un virage à prendre. La dynastie des années 2010, éliminée avant les Playoffs pour la troisième fois depuis 2020, est en bout de course.

Paul a rappelé à The Athletic qu’il souhaite toujours se battre pour gagner en NBA, et la suite semble s’écrire loin de Californie. Dans le cas où les Warriors choisissent de le couper, il serait libre de négocier un nouveau contrat là où il le souhaite. Il reste que CP3 est très apprécié par son coach et ses coéquipiers en tant que vétéran, et lui-même a insisté sur le plaisir qu’il a pris cette saison aux côtés de Stephen Curry, Klay Thompson et Draymond Green. Mais à 30 millions la saison, ça fait cher la sympathie.

Chris Paul en NBA, ça devrait continuer. Mais où et avec quel rôle ? La fenêtre de tir pour aller chercher la bagouze tant rêvée continue de se rétrécir.

Source texte : The Athletic