Jimmy Butler blessé au genou et absent plusieurs semaines

Touché au genou face aux Sixers, Jimmy Butler a sans doute dit au revoir à la saison 2023-24. L’ailier du Heat devrait manquer plusieurs semaines de compétition. Sauf nouveau run de Miami en Playoffs, il semble compliqué de l’imaginer revenir en jeu avant octobre.

Les craintes après le match ont donc été confirmées et Jimmy Butler va devoir rejoindre l’infirmerie de South Beach au pire des moments. Celui qui entoure chaque année le début des Playoffs sur son agenda va malheureusement regarder les joutes printanières depuis le banc voire sur son canapé si Miami n’arrive pas à battre Chicago lors de la dernière manche du Play-In Tournament. Selon Shams Charania de The Athletic, Jimmy Buckets aura besoin de “plusieurs semaines” pour récupérer de sa blessure.

The expectation is Miami’s Jimmy Butler will be out multiple weeks, sources said. Butler remarkably played the final three quarters vs. 76ers last night with what is now feared to be an MCL injury. https://t.co/dEDMAuuXuN

— Shams Charania (@ShamsCharania) April 18, 2024

C’est une tuile XXL pour Erik Spoelstra et le Heat. Si la franchise floridienne avait su gérer quelques blessés l’an passé en Playoffs (Tyler Herro notamment) pour aller jusqu’en Finales, comment imaginer Miami aller aussi loin sans son joueur phare ? Surtout qu’une qualification face aux Bulls enverrait le Heat affronter les Boston Celtics au premier tour… Il va falloir que Bam Adebayo et compagnie se montrent au top mais les espoirs de run du Heat en postseason viennent de prendre un uppercut.

Source texte : The Athletic