Le mois d’avril est là, avec son heure d’été qui rend la vie plus belle… Mais pas que. Ici on parle de la course la plus folle qui soit, celle qui mène aux Playoffs NBA, voire au play-in tournament pour les plus ric-rac. Il est donc l’heure de faire le point, chaque matin ou presque, sur l’évolution du classement avant le début des vraies hostilités, le 20 avril prochain !

Les résultats de la nuit

Mavs – Rockets : 147 – 136 (stats)

– Rockets : 147 – 136 (stats) Clippers – Cavs : 120 – 118 (stats)

– Cavs : 120 – 118 (stats) Pacers – Heat : 117 – 115 (stats)

– Heat : 117 – 115 (stats) Celtics – Blazers : 124 – 107 (stats)

– Blazers : 124 – 107 (stats) Hornets – Thunder : 118 – 121 (stats)

: 118 – 121 (stats) Magic – Bulls : 113 – 98 (stats)

– Bulls : 113 – 98 (stats) Raptors – Wizards : 130 – 122 (stats)

– Wizards : 130 – 122 (stats) Suns – Pelicans : 105 – 113 (stats)

: 105 – 113 (stats) Bucks – Knicks : 109 – 122 (stats)

: 109 – 122 (stats) Spurs – Sixers : 126 – 133 (stats)

: 126 – 133 (stats) Nets – Kings : 77 – 107 (stats)

: 77 – 107 (stats) Warriors – Jazz : 118 – 110 (stats)

– Jazz : 118 – 110 (stats) Lakers – Wolves : 117 – 127 (stats)

Les classements

La petite règle concernant les tie-breakers

Voici les règles NBA concernant les tie-breakers à 2 ou 3 équipes à égalité.

Bonne opération du jour : Magic, Knicks, Clippers, Pelicans

Le Magic et les Knicks reviennent fort sur les places d’honneur du podium à l’Est. Accompagneront-ils Boston aux trois premières places ? À l’Ouest, Mavs et Clippers ont renforcé un peu plus leur 5ème et 4ème place. Cela sent la confrontation en Playoffs. Les Pelicans peuvent eux toujours croire à une place dans le Top 6 suite à leur victoire à Phoenix.

Mauvaise opération du jour : Lakers, Bucks, Cavs, Suns, Rockets

On s’attarde sur les principaux perdants du jour. Les Purple and Gold sont non seulement redescendus à la 9ème place mais ils ont aussi vu Anthony Davis recevoir un coup à l’œil et ne pas finir le match. Les Cavs ont eux été éjectés du podium de l’Est et Milwaukee pourrait vite subir le même sort si les Bucks n’arrêtent pas leur série de défaites rapidement. À l’Ouest, les Suns ont perdu une belle opportunité de prendre leurs distances avec le Play-In tandis que Houston a officiellement dit adieu à la postseason 2024.

Les affiches de la nuit prochaine

Si les Playoffs démarraient ce soir :

Celtics – Sixers, Heat, Bulls ou Hawks

Bucks – Sixers ou Heat

Magic – Pacers

Knicks – Cavs

Play-in tournament : Sixers – Heat et Bulls – Hawks

Wolves – Pelicans, Kings, Lakers ou Warriors

Nuggets – Pelicans ou Kings

Thunder – Suns

Clippers – Mavericks

Play-in tournament : Pelicans – Kings et Lakers – Warriors