Battus une nouvelle fois par les Mavs, les Wolves sont officiellement éliminés des Playoffs 2024. La fin est brutale mais elle ne devra pas faire oublier une brillante campagne pour Anthony Edwards et ses copains.

4-1, c’est un score qui pique et il ajoute une touche un peu amère au parcours des Wolves. Pour autant, Minnesota a été grand sur cette postseason, sweepant les Phoenix Suns avant d’aller éliminer le champion en titre Denver sur son terrain. Une doublette que peu de monde avait prophétisé avant le début de cette campagne.

Au centre des projecteurs, on retrouve un Anthony Edwards qui a pris une nouvelle dimension, même si ses Finales de Conférence sont décevantes. Karl-Anthony Towns a lui aussi longtemps été au rendez-vous avant de s’effondrer face à Dallas.

Ce groupe a montré du caractère, de la profondeur et beaucoup de talent, et on sent qu’il ne manque pas forcément grand chose pour viser encore plus haut. De la continuité sans doute puisque c’est seulement la première vraie postseason pour ce groupe (Jaden McDaniels et Naz Reid étaient blessés l’an passé). Peuvent-ils faire encore mieux l’an prochain ?

Avant cela, il y a une intersaison à gérer. Les finances étant rouges foncées, on sait déjà qu’aucune grosse signature n’arrivera à la Free Agency mais Tim Connelly peut sans doute trouver quelques bonnes affaires à prix réduit pour ajouter encore des options supplémentaires pour Chris Finch. Il faudra aussi décider quoi faire concernant certains joueurs qui peuvent tester le marché comme Kyle Anderson.

Place aux vacances désormais, à part pour ceux qui iront rejoindre leurs sélections comme Anthony Edwards avec Team USA ou Rudy Gobert avec les Bleus.