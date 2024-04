Et une nouvelle nuit XXL dans le rétro avec son lot de scénarios incroyables. Les coups de chaud de Tyrese Maxey ou Paul George, le show Wembanyama, ou encore Houston qui prend la porte des Playoffs, on vous file les principales infos dans le résumé du (petit) matin.

Les résultats de la nuit

Mavs – Rockets : 147 – 136 (stats)

– Rockets : 147 – 136 (stats) Clippers – Cavs : 120 – 118 (stats)

– Cavs : 120 – 118 (stats) Pacers – Heat : 117 – 115 (stats)

– Heat : 117 – 115 (stats) Celtics – Blazers : 124 – 107 (stats)

– Blazers : 124 – 107 (stats) Hornets – Thunder : 118 – 121 (stats)

: 118 – 121 (stats) Magic – Bulls : 113 – 98 (stats)

– Bulls : 113 – 98 (stats) Raptors – Wizards : 130 – 122 (stats)

– Wizards : 130 – 122 (stats) Suns – Pelicans : 105 – 113 (stats)

: 105 – 113 (stats) Bucks – Knicks : 109 – 122 (stats)

: 109 – 122 (stats) Spurs – Sixers : 126 – 133 (stats)

: 126 – 133 (stats) Nets – Kings : 77 – 107 (stats)

: 77 – 107 (stats) Warriors – Jazz : 118 – 110 (stats)

– Jazz : 118 – 110 (stats) Lakers – Wolves : 117 – 127 (stats)

En NCAA

Iowa – South Carolina : 75-87

Ce qu’il faut retenir

South Carolina a remporté le troisième titre NCAA de son histoire face à Caitlin Clark et Iowa.

Les Mavs ont mis fin aux derniers espoirs de Playoffs des Rockets. C’est de bonne guerre entre voisins.

Sans Joel Embiid, Tyrese Maxey a été taille patron pour les Sixers.

Victor Wembanyama aura été très bon malgré la défaite.

Paul George a écœuré les Cavs. 39 points dont 23 dans le money time et le game winner pour PG13.

Pas de Stephen Curry, pas de problème pour des Warriors qui ont pu compter sur un Klay Thompson scoreur.

Sans LeBron James (et puis sans Davis aussi, blessé à l’œil), les Lakers n’ont pas pu tenir la distance face aux Wolves.

C.J. McCollum puis Zion Williamson dans le money time ont porté les Pelicans à Phoenix. Un gros coup pour NOLA dans la course aux Playoffs.

Aucun problème pour Boston à domicile face à Portland.

Les Kings se sont baladés à Brooklyn, nouveau double-double de mammouth pour Domantas Sabonis.

Jalen Brunson a enfoncé un peu plus les Bucks dans la crise.

Même sans Shai Gilgeous-Alexander ni Jalen Williams, le Thunder a fait le taf à Charlotte.

Les Raptors ont gagné le choc des cancres face à Washington, merci Immanuel Quickley pour les travaux.

Les Pacers peuvent encore rêver de la 5ème place à l’Est. Le Heat n’est pas passé loin d’une belle remontada.

Le Magic a assuré à la maison face aux Bulls pour oublier sa triste défaite il y a peu à Charlotte.

Les Français de la nuit

Victor Wembanyama énorme mais battu à San Antonio.

Rudy Gobert a lâché un gros double-double et dominé à l’intérieur sans Anthony Davis en face.

Nico Batum essentiel en fin de match avec les Sixers. Belle défense et gros shoot à 3-points.

Encore un bon temps de jeu pour Rayan Rupert avec les Blazers et une adresse de loin qui donne le smile.

Et en G League

Ousmane Dieng a scoré 23 points et le Blue d’Oklahoma City va jouer la finale de la G League !

Le highlight de la nuit

PAUL GEORGE GIVES THE CLIPPERS THE LEAD 120-118!

7.1 seconds remaining on the NBA App. Cavs ball.

📲 https://t.co/JyX20y9iXf pic.twitter.com/ZZEcqzYUd1

— NBA (@NBA) April 7, 2024

Le point TTFL du matin

Les classements

