Comme souvent ces dernières semaines, Ousmane Dieng a livré une performance solide et bien complète en Playoffs de G League pour aider le OKC Blue à s’imposer. Vainqueurs des Stockton Kings, ils remportent la Conférence Ouest et défieront les Boston Maine en Finales au meilleur des trois matchs.

Quatorze secondes de jeu, pick-and-roll franco-français, et alley-oop millimétré entre Ousmane Dieng et Olivier Sarr. Ces derniers temps, l’équipe réserve du Thunder est plus que jamais un OKC Blue Blanc Rouge.

Depuis le play-in de la compétition la semaine dernière, le Blue continue son petit bout de chemin, peu importe l’identité de la tête de série qui se présente devant eux. Des Sioux Falls mieux classés il y a trois jours, les Stockton Kings la nuit dernière, et l’ailier qui porte le numéro 13 n’y est sûrement pas pour rien.

Dieng, déjà auteur d’un superbe game-winner face aux Vipers, a démontré sa polyvalence dans un match ou il a fallu deux quarts temps aux siens pour faire la course en tête. Après un vilain 27-16 subi dès l’entame, le Blue a repris les choses en main de manière autoritaire, répondant avec un run de 42 à 18 avant de rentrer aux vestiaires.

Le Français a inscrit 23 points à 9/16 au tir, accompagnés de 13 rebonds, 4 passes, 3 interceptions et 1 contre. Il affiche le meilleur +/- du match (+16) et a parfaitement épaulé la grosse soirée au scoring de Jahmi’us Ramsey (29 points, 5/9 de loin). Si Olivier Sarr a été moins en vue, il est resté impliqué en défense avec ses 8 rebonds, 2 interceptions et son contre.

Dans une série au meilleur des trois matchs qui débutera dans la nuit de mardi à mercredi, les Frenchies du Blue devront se défaire de Boston pour soulever le trophée. OKC – Boston pour les Finales, la ligue grande sœur pourrait même… s’en inspirer dans deux mois !