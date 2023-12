Depuis quelques semaines, Ousmane Dieng alterne régulièrement entre le Oklahoma City Thunder et son équipe affiliée en G League, le Blue. Le Français semble de plus en plus à l’aise cette saison et l’a prouvé hier soir en réalisant l’une de ses meilleures performances, avec 25 points face aux Celtics de Maine.

Ousmane Dieng n’a pas réussi à empêcher la défaite de son équipe face à Maine, mais il n’a rien à se reprocher au niveau individuel. 25 points à 11/19 au tir, 5 rebonds et 3 interceptions avec un +/- de -1 dans une défaite de 11 points, c’est extrêmement satisfaisant. L’ailier tricolore n’a pas encore réussi à convaincre Mark Daigneault de l’inclure dans la durée dans le roster du Thunder, mais c’est bien avec ce genre de performances qu’il aura à nouveau des opportunités dans la Grande Ligue. Lors de son dernier retour en NBA, Ousmane Dieng avait notamment réussi un très bon match face au Jazz. Des signaux qui sont donc positifs récemment pour le Français, en attendant plus, en attendant mieux.

Tonight’s top performer: @ousmane11_ 🤝

25 PTS ⏐ 11-19 FGM ⏐ 5 REB pic.twitter.com/aRBtSZaci1

— OKC BLUE (@okcblue) December 30, 2023