Réalisant une saison calibre MVP, Shai Gilgeous-Alexander a encore marqué les esprits cette nuit à Denver. La star du Thunder a fait sa loi dans la maison de Nikola Jokic, qui n’a pas hésité à l’encenser après le match.

40 points, 4 rebonds, 3 passes, 2 interceptions, 1 contre, à 14/20 au tir et 10/10 aux lancers.

Voici le tarif imposé par Shai Gilgeous-Alexander aux Nuggets ce vendredi, qui n’ont rien pu faire pour éviter la défaite face à Oklahoma City (119-93). De quoi recevoir les louanges de son grand adversaire du soir, Nikola Jokic.

“C’est un joueur spécial” a déclaré le Joker en conférence de presse. “Pas juste cette année, il joue à ce niveau depuis une ou deux saisons. Il fait des bonnes stats, il est un problème dans cette ligue. Mais la meilleure chose avec lui, c’est qu’il veut gagner avant tout, il s’en fout des stats.”

Shai dropped a 40-piece in the OKC win ⛈️

40 PTS 4 REB 3 AST pic.twitter.com/jIoz0oHll5

— NBA (@NBA) December 30, 2023

Deux semaines après avoir marqué le game-winner sur le parquet des champions en titre, Shai Gilgeous-Alexander a brisé la série des Nuggets, qui restaient sur six victoires de suite. Denver n’a perdu que deux de ses dix derniers matchs, à chaque fois contre OKC.

“Il ne force jamais rien. Il a joué de la bonne manière pendant tout le match, il a fait les bonnes passes. Cela devient routinier pour lui mais il a réalisé un grand match.” – Mark Daigneault, coach du Thunder

Toujours aussi “facile” quand il s’agit de mettre le gros ballon orange dans le panier, Shai Gilgeous-Alexander impressionne par son efficacité offensive et sa capacité à toujours trouver ses spots. Mais en plus de ça, SGA réalise également sa meilleure campagne à la passe (6,5 assists par match) et pèse en défense. Solide sur l’homme et meilleur intercepteur NBA, Shai est désormais dans la catégorie des meilleurs two-way players de la Ligue.

Nikola Jokic l’a bien compris.

__________

Source texte : conférence de presse Nikola Jokic

Shai Gilgeous-Alexander in the Thunder’s win over the Nuggets:

◻️ 40 PTS

◻️ 14/20 FG

◻️ 4 REB

◻️ 3 AST

“He’s a problem in this league.” — Nikola Jokić

🎥 @NBA pic.twitter.com/dlCrolduSI

— The Athletic NBA (@TheAthleticNBA) December 30, 2023