Le Thunder domine les Nuggets, Shai Gilgeous-Alexander impérial (119-93)

Performance impressionnante du Thunder qui a dominé cette nuit les Nuggets – champions NBA en titre – à Denver. Shai Gilgeous-Alexander a de nouveau été énorme, et Oklahoma City s’impose après un troisième quart-temps qui a dégoûté les locaux. Cette équipe prend du galon !

Par ici les statistiques !

Les Nuggets avaient une revanche à prendre et une deuxième place de l’Ouest à conserver. Oui, car la dernière fois que les Éclairs se sont pointés en ville, ils ont fumé les Pépites au buzzer via Shai Gilgeous-Alexander. Un résultat frustrant pour des champions en titre bousculés contre l’une des équipes les plus jeunes et stylées des États-Unis. En gros ? Il fallait cette nuit sortir les bras et montrer qui est le patron de l’Ouest.

Ce qu’il s’est vraiment passé diffère légèrement de cette version utopique. Les Nuggets n’ont jamais existé au delà de la mi-temps, et n’ont mené que pendant une minute et des poussières dans la rencontre. Ils ont été renversés par une équipe du Thunder appliquée, et surtout menée par un Shai Gilgeous-Alexander une nouvelle fois impérial. Le leader d’OKC colle 40 points, 4 rebonds, 3 passes et 2 interceptions à 14/20 au tir et 10/10 aux lancers. Chet Holmgren s’est offert un gros dunk au cercle et une belle soirée à 24 points, 6 rebonds, 3 passes et 2 contres, à 4/4 à 3-points. Un duo qui prend de plus en plus forme.

CHET 😤

He’s got 14 PTS early 👀

Thunder-Nuggets | Live on the NBA App

📲 https://t.co/0z33LPdlBO pic.twitter.com/z4Fbi1JPul

— NBA (@NBA) December 30, 2023

D’ailleurs, c’est bien SGA qui a donné le KO en étant à l’initiative d’un gros run dans le 3e quart. 19-4, c’est terminé. Les Nuggets tenteront bien un coup en revenant à une grosse dizaine de points, mais le banc du Thunder répondra de telle manière à repasser au dessus des 20 unités d’avance. Une affaire rondement menée qui permettra même à Mark Daigneault de faire tourner le groupe et d’offrir quelques minutes à Olivier Sarr, le Français du soir côté Oklahoma City. Il termine avec 2 points en 3 minutes, c’est l’intention qui compte comme on dit.

Shai dropped a 40-piece in the OKC win ⛈️

40 PTS \ 4 REB \ 3 AST pic.twitter.com/jIoz0oHll5

— NBA (@NBA) December 30, 2023

Côté Nuggets, pas grand chose à retenir de cette soirée. En l’absence d’Aaron Gordon, qui s’est fait attaquer par un chien à Noël, le trio Nikola Jokic – Jamal Murray – Michael Porter Jr n’a pas assuré. Le premier frôle quand même le triple-double avec 19 points, 10 passes et 7 passes, mais les deux derniers cités n’ont pas eu d’adresse. 9 points à 4/15 pour Murray, 12 points à 4/12 pour MPJ. Forcément, lorsque ces trois là ne crèvent pas un minimum l’écran en termes statistiques, ça devient compliqué. Les Nuggets lâchent la deuxième place de l’Ouest, la première place de la Division Nord-Ouest et encaissent surtout une seconde défaite à domicile contre le Thunder.