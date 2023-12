La saison NBA est désormais bien lancée, et avec elle le récap de la journée made in TrashTalk ! Vous retrouverez ici tout ce qui a été rédigé aujourd’hui par nos plumes mais aussi ce qui est passé un peu sous les radars, sans oublier notre petite contribution sur les réseaux sociaux et le programme de la nuit.

Blessé au mollet face aux Clippers, Gordon Hayward ratera minimum deux semaines de compétition avant de se faire réévaluer. (Source : ESPN)

Bradley Beal va bien faire son retour face aux Hornets ce soir. (Source : ESPN)

Le match Knicks – Pistons du 26 février 2024 a été inversé et se jouera au Madison Square Garden (au lieu de Detroit). La raison ? Un conflit de calendrier lié au In-Season Tournament. Comme si les Pistons ne galéraient pas déjà assez pour gagner un match de basket… (Source : NBA)

Les Raptors et Pascal Siakam voient la date du 30 décembre comme une deadline pour une prolongation de contrat. Aucune véritable avancée n’est à signaler pour le moment concernant le futur agent libre. De quoi favoriser un transfert d’ici au mois de février ? Pas sûr mais en tout cas, les Pacers semblent intéressés par Spicy P et OG Anunoby (également en dernière année de contrat).

