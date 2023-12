Nikola Jokic : “Après ma carrière NBA, j’espère que personne ne me reconnaîtra”

Champion NBA et MVP des Finales en titre, Nikola Jokic est au sommet de sa carrière et peut-être le meilleur joueur de la Ligue. Un statut qui attire forcément l’attention partout où il met les pieds, ce qu’il regrette. La vie de célébrité, ce n’est décidément pas pour lui.

Nikola Jokic est un homme simple, qui est très bon au basketball.

Voilà comment on pourrait définir le Joker en une seule phrase. Bien avant d’être le meilleur pivot NBA, bien avant d’être un champion, bien avant d’enchaîner les records, bien avant son contrat à 275 millions de dollars, Nikola aimait passer du bon temps avec ses potes et sa famille, ou participer à des courses de chevaux du côté de Sombor en Serbie. Et cela n’a pas changé.

La grande différence, c’est qu’il est désormais traité comme une star, avec les mauvais côtés que ça peut engendrer.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par TrashTalk (@trashtalk.co)

Vivre une vie “normale” quand on est l’un des meilleurs joueurs NBA, c’est compliqué. Surtout dans une société drivée par les réseaux sociaux, qui rendent encore plus difficile la protection de la vie privée. Pourtant Nikola Jokic fait tout pour ne pas attirer l’attention en dehors de ses perfs XXL sur les parquets, contrairement à d’autres qui aiment les coups de projecteur et le lifestyle accompagnant le statut de star.

À l’image d’un Tim Duncan en son temps ou même d’un Giannis Antetokounmpo qui a lâché le même type de discours il n’y a pas très longtemps, le Joker fait partie de ceux qui resteront dans l’ombre une fois qu’il aura raccroché les sneakers. Le basket compte beaucoup pour lui mais le basket n’est pas tout pour lui.

Un homme simple on a dit, qui aime les petits plaisirs de la vie.

Source texte : Curious Mike podcast

Nikola Jokic do be putting in the work💪

On the grind 🔥

via: @OfficialNBABuzz pic.twitter.com/IzimO7WzmS

— DenverMuse (8-2) (@Denver_Muse) August 28, 2023