Alec Burks, ce joueur qui a connu le pire du pire en NBA

Joueur des Detroit Pistons, Alec Burks fait partie de l’équipe qui vient d’enchaîner 28 défaites consécutives en NBA. Une ligne supplémentaire sur un CV qui pue la lose.

Il y a des mecs comme ça qui se retrouvent souvent au mauvais endroit au mauvais moment.

Arrivé en NBA en 2011, Alec Burks est un joueur de basket tout à fait honnête, tournant à presque 11 points de moyenne en 700 matchs de saison régulière. Par contre, il en a bouffé des défaites dans sa carrière. De Utah à Detroit en passant par Cleveland et Golden State, l’arrière de 32 ans a connu le pire du pire.

Chat noir, poisse, malédiction… utilisez le terme que vous voulez, il correspondra très bien à Alec Burks. Futur agent libre en 2024, il risque de faire fuir les équipes intéressées par ses services s’il continue comme ça.

À sa décharge, Burks a également connu quelques saisons positives dans sa carrière.

Il était notamment au Jazz quand Utah a gravi les échelons à l’Ouest entre 2011 et 2018. On tient quand même à signaler qu’il était souvent blessé, ceci expliquant peut-être cela. Après un passage à Golden State en 2019-20 (la seule saison négative des Warriors dans toute l’ère Stephen Curry…), il a donné un coup de main aux Knicks pour retrouver les Playoffs en 2021… avant de faire partie de l’équipe new-yorkaise qui s’est plantée au moment de confirmer l’année suivante (chassez le naturel et il revient au galop).

Vous l’avez compris, la défaite suit Alec Burks comme son ombre, même quand ça lui arrive de gagner. Le pauvre…