Detroit y aura cru, mais a cédé au bout du suspense. Malgré une avance de 19 points à la mi-temps, les Pistons se sont inclinés en prolongation face aux Celtics et égalent le record All-Time de défaites consécutives avec 28.

Friedrich Nietzche écrivait que “l’espoir est le pire des maux, car il prolonge le tourment de l’homme”. Or cette nuit les fans des Pistons ont énormément espéré et leur tourment a duré 53 minutes. Alors que Boston a l’habitude de démarrer les rencontres en s’appuyant sur Jaylen Brown, son absence s’est fait remarquer lors de la première mi-temps. Une attaque désordonnée et maladroite côté Celtics, une défense relâchée et Detroit, porté par un énorme Cade Cunningham s’est échappé.

Les Pistons ont regagné les vestiaires sur le score de 66 à 47 avec 22 points, 3 rebonds et 3 passes de leur meneur.

Cade Cunningham a 22 points, 3 rebonds et 3 passes à la mi-temps.

Dans la lignée de son incroyable fin de match face aux Nets. Il est trop fort, et c’est très triste d’en venir à ce record pour que davantage de monde le sache.

Comment alors ne pas y croire, le pire bilan de la Ligue allait battre le meilleur, David allait renverser Goliath et la série de défaites consécutives de Detroit allait s’arrêter à 27, … Oui, mais non.

Huit minutes après la mi-temps, les Celtics n’avaient plus qu’un point de retard. Portés par un immense Jayson Tatum, les hommes en vert ont réussi un énorme run dans le troisième acte. Le TD Garden était rassuré et hurlait sa joie, la fin du match semblant écrit d’avance. Boston n’allait pas être l’équipe vaincue par Detroit, la crainte de toutes les franchises NBA.

Pourtant les Pistons se sont accrochés et ont livré un meilleur dernier quart-temps que d’habitude. Sur un des 19 rebonds offensifs de l’équipe du Michigan, Bojan Bogdanovic a même dans les dernières secondes réussi à égaliser et a envoyer les deux équipes en prolongation.

BOJAN BOGDANOVIC TIES UP CELTICS-PISTONS WITH 4.6 REMAINING 😱

Malheureusement pour Monty Williams et ses hommes, ces cinq minutes seront celles de trop. Derrick White et Kristaps Porzingis ont dominé des deux côtés du terrain pour offrir aux Celtes, un avantage décisif. La sirène a sonné, le match s’est terminé et Boston s’est imposé 128 à 122. Les Pistons égalisant ainsi le record All-Time de défaites consécutives en NBA avec 28.

EEEEEEET 2️⃣8️⃣ DÉFAITES DE SUITE POUR LES PISTONS…!

La série record continue 💀💀💀

Défaite en prolongation à Boston…

Prochain match à Toronto (samedi).

Vont-ils passer à 29 de suite ? pic.twitter.com/WYmAs6TKIT

Bojan Bogdanovic, Jaden Ivey et Jalen Duren ont tous fini la rencontre en double-double points/rebonds, preuve de la domination des hommes du Michigan dans la raquette ce soir. Ils se sont battus, y ont cru et c’est bien ce qui rend cette énième défaite encore plus cruelle. Les visages défaits de Killian Hayes et Kevin Knox à la fin de la rencontre, avachis sur le banc exemplifient l’évidence : la période est difficile et cette victoire dans le Massachussetts aurait été un énorme soulagement.

Désormais, l’objectif est clair côté Detroit, essayer de ne pas devenir la première équipe de l’histoire des ligues professionnelles américaines à atteindre les 30 défaites consécutives. La prochaine opportunité pour eux sera contre Toronto ce samedi soir.

Aucune équipe d’un sport américain majeur professionnel a perdu 30 matchs de suite.

Aucun.

Pas en NBA.

Pas en NFL.

Pas en NHL.

Pas en MLB.

Les Pistons (28 défaites) peuvent le faire.

Oui, les Pistons n’ont pas gagné depuis le mois d’octobre et nous sommes désormais bientôt en 2024, mais ce soir ils ont montré un autre visage, celui d’une équipe fière et combative. Les supporters devront faire du mieux pour s’en satisfaire tant les motifs de joie sont rares dans le Michigan. Il va falloir, malgré tout, à nouveau s’en remettre à l’espoir, car selon un autre proverbe, “tant qu’il y a de la vie, …”.