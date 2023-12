Tyrese Haliburton est rentré dans l’histoire de la NBA cette nuit en devenant le deuxième joueur à réussir un match à plus de 20 points et 20 passes décisives sans aucune perte de balle. Les Pacers, dans son sillage, se sont imposés 120 à 104 face aux Bulls.

Les Pacers se sont faits peur face aux Bulls. Les joueurs de l’Indiana menaient de 24 points dans le troisième quart-temps avant de voir leurs adversaires revenir à six points. Finalement, portés par un Tyrese Haliburton historique, ils ont remporté une victoire précieuse à l’extérieur 120 à 104.

Le meneur All-Star a réalisé cette nuit, une performance qui n’avait été réalisée qu’une fois dans l’histoire de la NBA : une rencontre à plus de 20 points, 20 passes décisives et sans perte de balle. Chris Paul l’avait fait en 2016 contre les New Orleans Pelicans et Tyrese Haliburton l’a donc rejoint dans ce club très restreint.

Il est également devenu le cinquième homme à dépasser cette barre des 20 passes dans une rencontre sans perdre de ballon après Chris Paul, Rickey Green, John Lucas et Kevin Porter.

Cette victoire des Pacers face à un concurrent aux Playoffs fait beaucoup de bien à la franchise d’Indianapolis qui restait sur six défaites lors de leurs huit dernières rencontres. Avec 21 points, 20 passes et 3 rebonds, le meneur des Pacers a été le chef d’orchestre sur le parquet. En défense il a réussi à limiter l’impact de Coby White, pourtant sur un nuage récemment.

Le surnom de Point God de Chris Paul irait également parfaitement à Tyrese Haliburton. En le rejoignant dans l’histoire cette nuit, le meneur des Pacers l’a à nouveau prouvé.

Source texte : Statmuse