Coby White en plein boom depuis la blessure de Zach LaVine

Surprenants vainqueurs des Sixers la nuit dernière, les Bulls confirment leur bonne dynamique actuelle (6 victoires en 9 matchs). Dynamique symbolisée par les perfs d’un Coby White en plein boom.

Avant le début de la saison, quand on parlait des favoris pour le titre de MIP, le nom de Coby White n’était pas vraiment mentionné. Et pour cause, en quatre années NBA, sa production statistique a chuté et son rôle aux Bulls a diminué. Mais quelques semaines plus tard, l’histoire est bien différente pour le combo guard à la grosse tignasse.

Coby White’s last 9 games:

24 points, 9 assists, 8 rebounds

22 points, 7 rebounds, 8 assists

26 points, 11 assists, 7 rebounds

27 points, 8 assists, 4 rebounds

33 points, 6 rebounds, 4 assists

24 points, 6 assists, 4 rebounds

19 points, 9 rebounds, 5 assists

31 points, 9… pic.twitter.com/ESCCZI95cs

25,4 points, 6,4 rebonds, 6,8 passes à 50% au tir dont 48% à 3-points et 83% aux lancers-francs. Voici les stats de Coby White sur les neuf derniers matchs. Des chiffres exceptionnels pour Coby, qui coïncident avec l’absence de l’arrière des Bulls Zach LaVine. Depuis la blessure de ce dernier, White a vu ses minutes et surtout ses responsabilités offensives augmenter. On peut dire qu’il saisit l’opportunité à deux mains.

“Je savais qu’il était capable de faire ça, mais évidemment quand Zach s’est blessé, il a dû se montrer plus agressif et il a profité de la situation.” – Nikola Vucevic, pivot des Bulls

La performance de Coby White à Philadelphie la nuit dernière (24 points, 8 rebonds, 9 passes, 1 contre) est symbolique de sa grosse dynamique actuelle.

Le nouveau meneur titulaire de Chicago a rapidement pris feu pour contrer le gros début de match des Sixers, montrant toutes ses qualités offensives. Il utilise bien sa vitesse et sa capacité à changer de rythme pour trouver des ouvertures vers le panier, il shoote avec confiance, et il n’hésite pas à être agressif en transition comme quand il est allé dunker malgré la présence de Joel Embiid dans la raquette. Vous ajoutez à ça une volonté de bien faire bouger le ballon, des efforts défensifs (notamment sur le stop décisif en fin de match) ainsi qu’une belle régularité, et vous obtenez l’un des plus grands acteurs des bons résultats de Chicago en décembre.

C’est l’aspect le plus intéressant dans la belle dynamique de Coby White : cette dernière se traduit par un collectif des Bulls bien plus cohérent qu’en début de saison (en même temps c’était pas dur). C’est plus fluide, la balle bouge plus, tout le monde se sent impliqué offensivement et ça joue plus rapidement. C’est une chose de faire des stats dans le vide, c’en est une autre de faire des stats pour contribuer à la victoire de son équipe.

Prolongé pour trois saisons et 40 millions de dollars cet été, Coby White est donc en train de donner raison aux Bulls. Il tourne à plus de 17 points, 4 rebonds et presque 5 passes sur l’ensemble de sa campagne 2023-24, avec un temps de jeu record pour lui (34,5 minutes). Il est également sur le podium de la NBA au nombre de tirs à 3-points rentrés derrière Stephen Curry et Luka Doncic, le tout à 42,4% de réussite. C’est très sérieux !

Vous l’avez compris, Coby marque de plus en plus de points à Chicago. Au sens propre comme au figuré.

Et Coby White qui confirme son excellent début de saison ❤️

Je l’ai mis podium (débat ouvert) dans ma course au MIP aujourd’hui, vrai coup de coeur dans le marasme des Bulls.

Ça y est il a sa place en NBA, je sais pas si c’est à Chicago long terme, mais il a sa place en NBA.

