Auteur de 35 points dont 21 dans le dernier quart-temps face aux Pacers cette nuit, James Harden était en mode 2018. De quoi impressionner Paul George et Kawhi Leonard, bien contents d’être dans la même équipe que le Barbu.

Il reste un peu plus de six minutes à jouer entre les Pacers et les Clippers. James Harden, en feu après avoir planté cinq tirs primés (!) dans la période, se retrouve en un-contre-un face à Buddy Hield. La suite ? Dribble entre les jambes, step-back, ficelle à 3-points avec la faute. Merci au revoir.

James Harden peut célébrer, James Harden peut crier. Il vient de sortir sa meilleure performance depuis son arrivée chez les Clippers en novembre. Pour le plus grand bonheur de ses coéquipiers.

“C’est vintage (James Harden)” a déclaré Paul George après le match. “Je me rappelle de ces jours où je devais défendre sur lui. Une fois qu’il est en rythme, il est le meilleur pour se créer de l’espace avec son dribble. C’est fun à voir quand vous êtes de son côté.”

Même son de cloche chez Kawhi Leonard.

“C’était vraiment divertissant, c’est comme si j’avais payé pour mes places ce soir. Et je suis content d’être de son côté quand il est chaud comme ça. J’ai vu ça à de nombreuses reprises en étant dans l’équipe d’en face, mais ce soir, c’était incroyable à voir.”

La performance de James Harden face aux Pacers est peut-être le plus grand symbole de la grosse montée en puissance des Clippers.

Pas vraiment dans la forme de sa vie à son arrivée à Los Angeles, le Barbu a eu besoin de temps pour trouver son rythme, tout comme les Clips ont eu besoin de temps pour gagner après son transfert (cinq défaites de suite au départ). Mais aujourd’hui, tous les feux sont au vert : Harden est en jambes, Kawhi est létal, la défense est très sérieuse et un équilibre a été trouvé par Tyronn Lue. Résultat : 8 victoires de suite depuis le début du mois de décembre.

“On joue vraiment bien en ce moment. […] On est en train de trouver les solutions. On progresse collectivement, notre alchimie s’améliore de match en match. Il y a encore beaucoup de chemin à parcourir mais on va clairement dans la bonne direction.” – James Harden après le match

