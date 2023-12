Les Clippers confirment leur belle dynamique. La franchise de Los Angeles a profité de l’opération portes ouvertes dans la défense des Pacers pour s’offrir une nouvelle belle victoire et engranger de la confiance.

Qu’est-ce qui est jaune et qui attend que les adversaires marquent un panier avant de recommencer à jouer au basket-ball ? Les Indiana Pacers. La franchise d’Indianapolis est sur le podium des pires défenses de la Ligue et ce soir, face aux Clippers … ça s’est vu.

La franchise de Los Angeles a trouvé son rythme et les hommes de Tyronn Lue ont remporté dans l’Indiana leur huitième victoire consécutive, dans le sillage d’un Big Three en fusion. 35 points et 9 passes pour James Harden, 28 unités pour Kawhi Leonard et 27 pour Paul George : la feuille de stats est violente, la fessée également.

J’aurai l’occasion (no curse) de revenir en détail sur l’excellent passage récent des Clippers, car collectivement c’est top.

Y’a un Kawhi indescriptible en tête de gondole, l’autre c’est 2016 + 2019 en ce moment c’est n’importe quoi, mais y’a pas que lui. Ça s’installe bien.

Les voiliers de la ville des anges se sont imposés 151 à 127, leurs adversaires étant incapables de suivre le rythme ultra-rapide de la rencontre sur la distance. Pourtant, ce rythme, ce sont les hommes de Rick Carlisle qui l’imposent depuis le début de la saison en ayant la pace la plus rapide de la NBA. Mais, ces derniers temps, ils semblent avoir plus de mal à l’assumer ; les coéquipiers de Tyrese Haliburton ont perdu quatre de leurs cinq derniers matchs. Le plus inquiétant étant le fait que la seule victoire soit arrivée contre les Detroit Pistons et ça, en 2023, ça ne compte pas.

Depuis le NBA In-Season Tournament, ils manquent d’énergie et se font souvent exposer à l’intérieur. Le duo Myles Turner – Isaiah Jackson montre parfois de belles choses en attaque mais se fait régulièrement massacrer de l’autre côté du parquet. Et ce soir c’est Ivica Zubac qui s’est régalé avec 18 points et 16 rebonds.

Les Clippers tenteront de prolonger leur série de victoire ce mercredi en se déplaçant dans l’antre de leur bête noire : Luka Doncic. Cette rencontre contre Dallas pourrait bien être un vrai révélateur du potentiel réel de cette nouvelle superteam, qui commence, tranquillement, à sacrément monter en régime…