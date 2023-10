James Harden transféré aux Clippers, c’est la promesse de retrouvailles avec Russell Westbrook. Les deux amis vont porter le même maillot pour la troisième fois de leur carrière. Si leurs deux premières collaborations n’ont pas abouti à un titre NBA, 2024 sera-t-elle l’année de leur passage à la bijouterie ?

Acte 1 : Bromance à OKC mais séparation anticipée

Le duo James Harden – Russell Westbrook ne remonte pas à hier mais plutôt au début de la décennie 2010 sous le maillot du Thunder. Brodie avec Kevin Durant dans le cinq de départ, James Harden qui joue le rôle de l’allumette offensive en sortie de banc. Un trio (avec Serge Ibaka également) qui avait permis au Thunder de rejoindre les Finales NBA en 2012, battu à l’expérience par le Miami Heat du trio LeBron – Wade – Bosh.

Un échec qui n’annonçait clairement pas une fin au Thunder mais juste la prochaine étape avant de viser les sommets. Avec trois leaders de moins de 24 ans, qui en plus entretiennent une bonne relation, OKC pouvait légitimement croire en ses chances d’aller chercher un voire plusieurs titres sur les années à venir. Un scénario qu’on ne connaîtra jamais car James Harden va partir durant l’intersaison 2012. Incapable de se mettre d’accord avec Sam Presti pour une prolongation à un an de la fin de son contrat, l’arrière est échangé aux Rockets. Sans son barbu préféré, la paire Kevin Durant – Russell Westbrook n’atteindra plus les Finales NBA et finira par se dissoudre avec le départ de KD aux Warriors en 2016.

Acte 2 : Un échec texan

Sept ans plus tard, c’est l’heure des retrouvailles pour James Harden et Russell Westbrook. Alors que les rapports se multiplient sur les relations froides entre Ramesse et Chris Paul à Houston, la direction texane tranche dans le vif en envoyant CP3 au Thunder pour récupérer un Russell Westbrook tout heureux de pouvoir jouer le titre avec son grand ami au Texas. C’était aussi l’occasion de voir les deux derniers MVP de saison régulière allier leur force pour chercher un titre de champion NBA.

La hype était grande et l’échec en fin de saison n’en a été que plus frustrant pour la fanbase de Houston. Sèchement éliminés au second tour des Playoffs par les futurs champions Lakers dans la bulle d’Orlando, les Rockets micro-ball du duo Brodie – Barbe ont failli. Si sur le terrain, les deux amis ont parfois donné l’impression de se marcher sur les pieds, on a su ensuite que les rapports hors terrain n’étaient pas non plus parfaits avec certains moments de tension dans le vestiaire.

Seulement une année après son arrivée, Russell Westbrook demandait son transfert à ses dirigeants, suivi peu après de James Harden. On pensait que c’était leur dernière association ensemble vu les événements mais le destin peut parfois être surprenant.

Acte 3 : enfin la bonne pour le titre ?

Nous voilà désormais en 2023 et c’est donc officiel depuis ce matin : Russell Westbrook et James Harden vont être partenaires à nouveau. Les deux hommes ne sont plus les MVP et franchise players qu’ils étaient mais ils n’ont plus à tout faire sur le terrain. Kawhi Leonard et Paul George sont là pour les aider, sans oublier les multiples role players de qualité qui sont présents dans le roster des Clippers (Norman Powell, Terance Mann, Ivica Zubac notamment).

L’effectif est taillé pour jouer le titre, enfin.. si l’infirmerie ne vient pas mettre une énième douille dans les plans de Jerry West et ses copains. Sur le terrain, il va aussi falloir prouver que le quatuor de All-Stars peut cohabiter. Russell Westbrook et James Harden ont chacun des qualités différentes mais chacun a besoin d’avoir la gonfle dans les mains pour donner sa meilleure version. C’est sans doute là le premier challenge auquel va devoir répondre Tyronn Lue.

Malgré l’échec à Houston, les deux compères sont restés de proches amis et chacun est conscient qu’il s’agit d’une des voire de la dernière chance d’aller chercher ce titre qui manque tant à leur palmarès. Si les uns et les autres restent en forme et s’ils sont prêts à faire les sacrifices nécessaires en mettant leur talent au service d’une cause commune, ça peut donner quelque chose de grand. Bien entendu avec des “si”, on peut refaire le monde. À eux de prouver qu’ils ont ce qu’il faut pour aller offrir une première bannière aux Clippers.