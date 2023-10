Après avoir reçu une belle déculottée face aux Clippers, Victor Wembanyama et les Spurs joueront ce soir à Phoenix le début d’une série de deux matchs contre les Suns. Ce qu’on attend ? Un semblant de réaction collective (qui n’arrivera probablement pas) mais surtout un gros duel entre Wemby et Kevin Durant.

Est-ce blasphématoire que d’espérer un Wembanyama regardant dans les yeux Kevin Durant ? Sans doute que oui à l’heure actuelle, mais disons que le rêve est permis. Collectivement, il l’est en revanche beaucoup moins. Les deux premiers matchs à domicile des Spurs nous avaient presque donné l’illusion que le groupe de Gregg Popovich allait jouer les premiers rôles cette saison, mais la méchante claque infligée par les Clippers nous a rappelé à la réalité : cette équipe risque de se faire rouler dessus la majeure partie du temps.

Et ce soir ? C’est – sur le papier – ce qu’on attend. Chiasse collective ne veut pas pour autant dire que tout le monde va se rater, non. Et heureusement d’ailleurs. On espère voir du Kevin vs Victor en 1 contre 1, du Wemby vs Durant de l’autre côté du terrain et surtout du VW qui transforme KD en Okaidi. Ah oui aussi, on espère que la raquette moins fournie des Suns ne sera pas aussi stricte défensivement que lors du match face à LA. Face aux Clips, Vic’ a pas mal galéré a trouver sa place sous le panier, et ses coéquipiers ne l’ont pas particulièrement encouragé dans sa démarche. No disrespect a Jusuf Nurkic, mais c’est un peu plus manoeuvrable qu’un Ivica Zubac dans la raquette.

Enfin voilà. Des belles actions individuelles, pas grand chose de plus mais c’est déjà largement suffisant. Ces Spurs sont attendus en dessous des Suns dans tous les secteurs de jeu. Régalons nous donc de Wembanyama lorsqu’il aura le ballon.

Source : ESPN